Tientallen Nederlandse viaducten bevatten ernstige ontwerpfouten

De consequenties? Denk aan snelheids- of gewichtsbeperkingen voor Nederlandse viaducten.

Lekker dan. Hadden we nog niet zo heel lang geleden het bericht dat Nederlandse bruggen veel achterstallig onderhoud hebben. Gaan we het vandaag hebben over de Nederlandse viaducten. Volgens de Telegraaf is het daar ook niet best mee.

Bij maar liefst 90 viaducten en bruggen in ons land zit een ontwerpfout. Dit heeft tot gevolg dat ze veel sneller slijten dan gedacht. Een viaduct verwijderen en een nieuwe neerzetten kost niet alleen ontzettend veel geld, maar het is ook niet te doen. Daarom worden er naar andere maatregelen gekeken om de veiligheid te waarborgen. Je wil geen Italiaanse praktijken dat het zooitje instort inclusief verkeer.

De kans is daarom groot dat de overheid snelheids- of gewichtsbeperkingen gaat instellen voor constructies waar de slijtage harder gaat dan gedacht. Vervelend voor automobilisten die van doorrijden houden (wij), maar nog vervelender voor vrachtverkeer. Waar het echt gevolgen voor kan hebben.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het bijhouden van onderhoud en de status van wegen, bruggen, tunnels en viaducten in Nederland. In elk geval 17 bouwwerken hebben de hoogste prioriteit op dit vlak. Het gaat hier om delen van de A1, A6, A12 en A15, maar ook acht viaducten die het Prins Clausplein bij Den Haag vormen.

Het verkeer kan hoe dan ook gevolgen verwachten. Of het nu een snelheidsverlaging betreft of gewichtsbeperking. Kijk maar uit met je nieuwe BMW M5. Het kan ook dat Rijkswaterstaat kiest voor het plaatsen van ondersteunende constructies. Dit brengt weer wegwerkzaamheden met zich mee, met bijbehorende snelheidsverlagingen.

De ontwerpfouten zorgen ervoor dat onder andere water en strooizout lekt door de constructie. Het gevolg is dat de wapening in het beton sneller roest dan gedacht. In het ergste geval kan de veiligheid niet meer gewaarborgd worden en is verkeer niet langer welkom. Dat laatste is voorlopig niet het geval, maar zwaar vrachtverkeer krijgt hier mogelijk wel mee te maken.