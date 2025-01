Datums Europese flitsmarathon van 2025 zijn bekend!

Dit is wanneer er extra gecontroleerd wordt op de Europese wegen.

Natuurlijk heb je eigenlijk geen Flitsmeister nodig. Jij houdt je ook altijd keurig aan de maximumsnelheid, toch? Mocht je toch per ongeluk te hard rijden, dan moet je het geluk hebben dat er geen (flex)flitspaal of flitsende agent langs de weg staat. Tijdens de Europese flitsmarathon 2025 – waar ook de politie in Nederland aan meedoet – moet je extra oppassen voor snelheidscontroles.

Roadpol organiseert de grootschalige flitsactie. Deze organisatie zet zich in om het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer te verminderen. Te hard rijden is volgens Roadpol een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen.

Het doel van de flitsactie is natuurlijk niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven, maar om het bewustzijn bij de automobilisten te vergroten. Maar omdat je toch benieuwd bent naar de cijfers: afgelopen jaar werden er in Nederland 23.000 extra boetes uitgeschreven tijdens de flitsmarathon.

Wanneer is de Europese flitsmarathon van 2025?

Roadpol noemt de actie zelf trouwens ‘Operation Speed’. De operatie is verdeeld over drie momenten. De eerste marathon vindt plaats van 7 tot en met 13 april. Vervolgens is het op 18 en 19 april extra op de snelheid letten. Dan houden de Europese agenten een 24-uurs marathon. De laatste intensieve snelheidscontroles zijn gepland voor 4 tot en met 10 augustus.

Het is nog niet bekend waar de Nederlandse politie gaat staan tijdens de flitsmarathon van 2025. Normaliter zijn dit plekken waar vaker te hard wordt gereden of waar regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. De Duitse Polizei heeft wel al bekendgemaakt in welke steden er op welke dagen er extra controles zijn.

Nog meer extra controles

Roadpol draagt de Europese politie-eenheden op om ook op andere vlakken tijdelijk beter te controleren. Wederom weten we nog niet waar onze politie wat extra wordt ingezet.

Vrachtwagen- en busactiviteiten – 17-23 februari, 5-11 mei en 17-23 november : De politie kijkt wat strenger naar hoe vrachtwagen- en buschauffeurs hun lading hebt vastgezet, zich aan hun rijtijdvoorschriften houden en of andere technische tekortkomingen zijn.

: De politie kijkt wat strenger naar hoe vrachtwagen- en buschauffeurs hun lading hebt vastgezet, zich aan hun rijtijdvoorschriften houden en of andere technische tekortkomingen zijn. Operatie Veiligheidsgordel – 10-16 maart : Agenten zullen extra controles uitvoeren om te controleren of inzittenden hun gordel dragen en of kinderzitjes goed worden gebruikt.

: Agenten zullen extra controles uitvoeren om te controleren of inzittenden hun gordel dragen en of kinderzitjes goed worden gebruikt. Operatie Alcohol & Drugs – 16-22 juni en 15-21 december : Denk hierbij aan extra controle fuiken om te kijken wat je allemaal in je bloed hebt zitten. Als onderdeel hiervan vindt er een 24-uurs Alcohol & Drugs Marathon plaats tussen 20 en 21 juni.

: Denk hierbij aan extra controle fuiken om te kijken wat je allemaal in je bloed hebt zitten. Als onderdeel hiervan vindt er een plaats tussen 20 en 21 juni. Operatie Focus op de Weg – 6-12 oktober : Schermen in de auto zorgen voor afleiding. In oktober gaat de politie extra letten op het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten tijdens het rijden. Geen zorgen, je infotainmentscherm telt niet mee.

: Schermen in de auto zorgen voor afleiding. In oktober gaat de politie extra letten op het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten tijdens het rijden. Geen zorgen, je infotainmentscherm telt niet mee. Operatie Veilige Vakantie – juli & augustus: Tijdens de weken van de zomervakantie wil Roadpol extra inspecties gericht op ”voertuigveiligheid, vermoeidheid van de bestuurder, te hard rijden en ladingbeveiliging”.

