Deze GLE 63 op Marktplaats is €225k duurder (!) dan standaard

Je leest het goed: €225.000 is niet de totaalprijs, maar de meerprijs…

Waar we pas een Mercedes occasion hadden in de categorie ‘opvallend goedkoop’, hebben we er nu eentje gevonden in de categorie ‘opvallend duur’. Een gloednieuwe Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé is altijd prijzig, maar er staat er eentje op Marktplaats voor – hou je vast – €475.995.

We moeten er wel meteen bij zeggen dat deze GLE licht gekieteld is. Dat wil zeggen: de auto is volledig onder handen genomen door Brabus en levert 900 pk. In 2021 schreven dat deze Rocket Edition de snelste SUV ter wereld was. En nu heeft er dus eentje zijn weg gevonden naar Nederland. Onder de Brienenoordbrug, om precies te zijn.

De Brabus-behandeling houdt onder meer in dat het motorblok is opgeboord van 4,0 liter naar 4,5 liter. Ook zijn er grotere turbo’s opgeschroefd. Dit en meer zorgt ervoor dat de V8 nu 900 pk en 1.250 Nm aan koppel levert. Er zit zelfs nog meer in qua koppel, maar Brabus houdt het bij 1.250 Nm zodat alles heel blijft.

Deze Brabus Rocket heeft een topsnelheid van 330 km/u (begrensd!) en daarmee is het een van de snelste SUV’s ter wereld. Heb je verder niet zoveel aan, maar je koopt zo’n auto natuurlijk ook voor de ‘bragging rights’. Een stoplichtsprintje met een Model X Plaid ga je wel verliezen, want 0-100 km/u duurt 3,2 seconden.

Brabus houdt het uiterlijk meestal redelijk subtiel, maar bij de Rocket Editions gaan ze wat verder. Met een andere grille, een spoiler en semi-dichte velgen hoef je geen expert te zijn om te zien dat deze GLE niet standaard is. Als de Brabus-logo’s dat nog niet verklapten. Het interieur is ook overgoten met een Brabus-sausje, in de vorm van nieuwe bekleding, rode accenten en extra carbon.

Exclusiviteit doet het altijd goed in dit segment, dus de GLE 900 Rocket is gelimiteerd op 25 stuks. Dit exemplaar is ook gloednieuw. Dit alles zorgt ervoor dat je €475.995 moet overmaken naar Van Mossel, wil je deze auto mee naar huis nemen. Dat is grofweg het dubbele van wat een standaard GLE 63 S kost, want die staat voor €251.013 in de prijslijst.