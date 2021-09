Zo koop je een Range Rover Sport SVR zoals in No Time To Die

In de James Bond-film No Time To Die zijn een aantal Range Rover Sport SVR’s te zien. Je kunt ze exact zo samenstellen in de configurator.

Nog een paar weken en dan kan je eindelijk naar de bioscoop om de oude James Bond-film No Time To Die uit 2019 te bekijken. De bijna twee jaar oude film is veel te vaak uitgesteld, maar verschijnt toch 30 september 2021 op het witte doek. Waarschijnlijk onder druk van de betrokken partijen, want veel langer kon Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM) niet wachten.

In de films van James Bond zit best veel product placement. Als de release nog vaker zou worden uitgesteld, bestaat de kans dat producten die in de film getoond worden niet eens meer verkrijgbaar zijn. Een partij waar de makers al jaren mee samenwerken is Jaguar Land Rover. Onder andere de Range Rover Sport SVR maakt zijn opwachting in de film.

De offroad capaciteiten van de Range Rover komen expliciet aan bod in de film. Soms komt het voor dat filmauto’s niet veel meer lijken op het origineel. Om een recent voorbeeld te noemen. In de Netflix-film 6 Underground had een groene Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio de hoofdrol. Maar die kleur groen is helemaal niet configureren. Land Rover doet dat anders.

De Range Rover Sport SVR in No Time To Die is een auto zoals jij die rijden kunt. Om je een handje te helpen in de configurator. Kies voor de kleur Eiger Grey, het optionele Carbon Pack en de Narvik Black 22 inch velgen met terreinbanden.

Hopelijk komt de soundtrack van de supercharged V8-motor goed naar voren in de film. De Range Rover Sport SVR is goed voor 575 pk en accelereert in 4,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 283 km/u.