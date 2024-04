Vernieuwde DBX707 is vooral nóg luxer

Dit is de vernieuwde Aston Martin DBX707, wat hebben de Britten met de SUV gedaan?

Zoek je luxe en ultieme performance in de verpakking van een SUV kun je tegenwoordig shoppen bij verschillende merken. Als het een beetje high-end moet zijn ben je aangewezen op Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce of Aston Martin. Bij laatstgenoemde hebben ze het trucje luxe combineren met eeuwige power én leuk sturen het beste begrepen.

Dan hebben we het natuurlijk over de Aston Martin DBX707 en specifieke dit model is in vernieuwde vorm gepresenteerd. De dikste DBX doet al mee sinds 2022 en in Gaydon vonden ze het wel tijd voor een mooie update.

Interieur

Grote veranderingen in het interieur, met de introductie van het volgende generatie infotainmensysteem. Er zijn nu meerdere USB-C poorten te vinden aan boort van de Aston Martin. Apple CarPlay en Android Auto werken bovendien draadloos. Het scherm voor de bestuurder in het instrumentencluster is gegroeid naar 12.3 inch, dat is groter dan het display in de DB12 en in de Vantage. In het midden huist een 10.25 inch scherm voor de infotainment. Dit display is geïntegreerd in het vernieuwde dashboard en de middenconsole. Optioneel kun je je kiezen voor een 23 speaker systeem van 1600W van Bowers & Wilkins.

Aston Martin zegt de perfecte mix te hebben gevonden voor digitale en fysieke knoppen. Een gewaagde uitspraak. De bediening van de automaat, de bediening van de climate control en de selectie van de rijmodi zijn allemaal bedienbaar middels fysieke knoppen. Daar heeft Aston Martin naar eigen zeggen bewust voor gekozen. Andere bereikbare knoppen zijn het uitschakelen van de ESP, de bediening van het uitlaatsysteem en de bediening van een aantal hulpsystemen. Je hoeft niet bang te zijn dat essentiële zaken verstopt zitten in omslachtige menu’s, aldus Aston Martin.

Klanten kunnen kiezen uit drie verschillende pakketten voor het interieur. Inspire Comfort, Inspire Sport en Accelerate with Alcantara. De namen spreken voor zichzelf. Mochten de pakketten niet naar je zin zijn dan is er nog altijd Q by Aston Martin voor uitgebreide personalisatiemogelijkheden.

Exterieur

De vernieuwde Aston Martin DBX707 heeft verzonken deurhendels die naar buiten komen bij het ontgrendelen van de auto. Er zijn nieuwe kleurtjes voor de 22 en 23 inch velgen te kiezen, net als nieuwe kleuren voor de auto zelf. Dit zijn Epsilon Black, Helios Yellow, Sprint Green, Malachite Green en Aura Green geworden.

Motor

Het feest is compleet gebleven met het behouden van de 4.0 liter V8 met twee turbo’s. Nog steeds goed voor 707 pk en 900 Nm aan koppel. Het kanon sprint in iets meer dan drie seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op een schandalige 310 km/u.

Aan de motor is weinig gesleuteld, wel hebben engineers de demping opnieuw gekalibreerd om de rij-eigenschappen van de vernieuwde Aston Martin DBX707 nog verder te verbeteren.

Marktlancering

Dit kwartaal start de productie van de kersverse DBX707. Leveringen vinden plaats vanaf het volgende kwartaal. Dus kies maar, dit of toch bijvoorbeeld een Ferrari Purosangue?