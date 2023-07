Video: Aston Martin V12 Speedster in beslag genomen

Fout parkeren is fout parkeren.

Ook al heb je een auto van pak hem beet een miljoen euro. Fout parkeren is dan nog steeds niet toegestaan. De eigenaar van deze Aston Martin V12 Speedster komt daar ook achter. In Londen werd namelijk deze auto in beslag genomen naar aanleiding van een foutieve parkeeractie.

Videocredit: Car spotting mrgold via YouTube