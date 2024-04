Stand na GP China 2024 en 6 dingen die ons opvielen

Lees hier de stand na GP van China 2024 en enkele dingen die ons opvielen.

De GP van China 2024 zit er alweer op. Zelfs met wisselende weersomstandigheden en het volgepakte raceprogramma (er was een sprintrace) was Verstappen niet van de wijs te brengen. Hij kwam, hij zag hij overwon.

De manier waarop Verstappen het weekend domineerde was overigens wel heel erg indrukwekkend. Ja, het is saai. De overmacht van Verstappen is niet zozeer iets wat je nog kan verrassen, maar je wel degelijk mag verbazen. Wat we nu meemaken is heel erg bijzonder. Niet zozeer omdat het een Nederlander is, maar omdat de hegemonie doet denken aan die van Fangio, Stewart, Schumacher en Hamilton.

6 dingen die opvielen

Maar naast de overwinning van Max Verstappen gebeurde er nog zoveel meer afgelopen weekend. Om weer een beetje op de hoogte te zijn hebben we alle uitslagen, rangen en standen voor je. Daarnaast vielen ons enkele dingen op:

1. Zo’n haastschema zorgt wel voor meer spektakel

Hoe langer de vrije trainingen, hoe voorspelbaarder het wordt, lijkt het wel. Bij races waar er een sprintrace en sprintkwalificatie is, is er net altijd wat meer tumult. Nu helemaal, omdat de heren coureurs al een paar jaar niet op het Shanghai International Circuit geweest zijn. Natuurlijk, de voorsprong van Verstappen was niet ‘spannend’, maar tijdens de kwalificaties en in de sprintrace achter e nummer 1 was het uitermate vermakelijk.

2. OK, Shanghai is toch wel een toffe baan

Shanghai International Circuit is an sich niet een heel erg bijzondere baan. Maar met de auto’s van tegenwoordig is het juist wél een tof circuit. Dat komt waarschijnlijk mede doordat de coureurs dichter achter elkaar kunnen rijden in de lange doordraaiers. Ook was duidelijk dat er meerdere lijnen mogelijk waren, het leverde veel visueel spektakel op.

3. Fernando Alonso is een smaakmaker

Alonso is zo’n coureur die dit soort omstandigheden wel kan waarderen. Schommelingen in baantemperatuur, verandering in luchtvochtigheid en telkens een andere windrichting. Waar anderen stoeien met hun setup, weet Alonso altijd een goed resultaat neer te zitten. Als alles normaal verloopt, is de Aston Martin AMR niet zo snel als de Ferrari en McLaren. Echter, als de omstandigheden veranderen, is Alonso altijd snel. Nu nog steeds. De tijd lijkt geen vat op ‘m te hebben.

4. Slechte thuisrace voor Zhou Guanyu

Zhou is niet de slechtste coureur ooit, zeker niet. Maar zijn thuisrace was belabberd. Hij bungelde constant achteraan, in elke sessie eigenlijk. Normaal gesproken geven we dan de schuld aan de auto, want de Stake F1 is niet denderend. Bottas liet er afgelopen weekend wél mooie dingen mee zien. Het hoogtepuntje van Zhou was een inhaalactie op (wederom zeer zwak rijddende) Logan Sargeant, waarop het hele publiek vrolijk reageerde. Ach ja, een kinderhand is snel gevuld.

5. Lewis Hamilton gaat Mercedes niet missen

Net als Alonso kan Hamilton verrassen tijdens wisselende omstandigheden. Dat deed hij dan ook, alleen piekte hij ietsje te vroeg. Hamilton kon bij de race-kwali en de race zelf absoluut niet meekomen. Hij reed kansloos achter in het in het middenveld en was constant aan het klagen dat de auto niet goed was. Wat dat betreft kan zijn transfer naar Ferrari niet snel genoeg komen. Kleine kanttekening, George Russell deed keurig in de top 10 met dezelfde auto.

6. Lando Norris indrukwekkend

Al een paar jaar is Lando Norris een enorm stabiel presterende coureur. De snelheid van de McLaren vertekent het beeld enorm. Waar Piastri (met schade aan de bodemplaat) achter een Aston Martin, Mercedes en erachter beide Ferrari’s finishte, pakte Norris gewoon P2. Dat is een enorm verschil.

Rijderskampioenschap

Lando Norris klimt niet in het rijderskampioenschap, maar stijgt wel flink qua punten en zit nu vlak achter de Ferrari-coureurs. Het verschil tussen Hamilton en Russell is toch wel een beetje groot, zeker als je bedenkt dat Hamilton zijn totaal dit weekend bijna verdubbelde. De meeste veranderingen in het overzicht zitten bij de coureurs die nog geen punten hebben gescoord. Behalve bij Sargeant, man wat is hij slecht.

De stand na de GP China 2024 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 110 2 Sergio Pérez Red Bull Racing 85 3 Charles Leclerc Ferrari 76 4 Carlos Sainz Ferrari 69 5 Lando Norris McLaren 58 6 Oscar Piastri McLaren 38 7 George Russell Mercedes 33 8 Fernando Alonso Aston Martin 31 9 Lewis Hamilton Mercedes 19 10 Lance Stroll Aston Martin 9 11 Yuki Tsunoda VCARB 7 12 Oliver Bearman Ferrari 6 13 Nico Hülkenberg Haas 4 14 Kevin Magnussen Haas 1 15 Alexander Albon Williams 0 16 Esteban Ocon Alpine 0 17 Zhou Guanyu Stake 0 18 Daniel Ricciardo VCARB 0 19 Pierre Gasly Alpine 0 20 Valtteri Bottas Stake 0 21 Logan Sargeant Williams 0

Constructeurskampioenschap

Ook nu de meeste veranderingen aan de onderzijde. Williams zakt naar P10 en Alpine stijgt naar P8. Het is een overwinning van niets natuurlijk, want we zien Albon nog wel een puntje scoren dit seizoen. Verder kan Ferrari Red Bull heel aardig bij houden. We hebben nu de top van het veld (Red Bull, Ferrari, McLaren), het middenveld (Mercedes en Aston Martin) en dan de achterhoede. Een heel erg vreemde gewaarwording.

De stand na de GP China 2024 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 195 2 Ferrari 151 3 McLaren 96 4 Mercedes 52 5 Aston Martin 40 6 VCARB 7 7 Haas 5 8 Williams 0 9 Alpine 0 10 Stake 0

Kwalificatieduel

Let op: we pakken de kwalificatie voor de hoofdrace, níet van de sprintrace. Ricciardo was nu niet alleen sneller dan Tsunoda, het verschil was best groot. Het leek er meer op dat Yuki hopeloos uit vorm was, maar Daniel presteerde aanzienlijk beter (dat mag ook wel gezegd worden). Ondanks dat Hamilton absoluut het racen nog niet is verleerd, is Russell nu wel geregeld beter in de kwalificaties. Ocon, Bottas en Verstappen hebben absoluut geen kind aan hun teammaat en hebben de 100%-score. Tenslotte Charles Leclerc, die eindelijk zijn teamgenoot weer lijkt te kunnen pareren.

De stand na de GP China 2024 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 5 Pérez 0 Hamilton 1 Russell 4 Leclerc 2 Sainz 2 Leclerc 1 Bearman 0 Norris 4 Piastri 1 Alonso 4 Stroll 1 Gasly 0 Ocon 5 Albon 5 Sargeant 0 Tsunoda 4 Ricciardo 1 Bottas 5 Zhou 0 Hülkenberg 3 Magnussen 2

Snelste raceronde

Niemand minder dan Fernando Alonso. Logisch, hij ging als laatste nog naar binnen voor een setje medium-banden, terwijl de rest op oudere ‘hards’ reed. Hij reed ook als bezetene overigens. Pérez zou in principe gewoon Norris moeten kunnen pakken, maar kon relatief gezien niet de snelste stappen maken als Alonso deed.

De onderlinge stand na de GP China 2024 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Leclerc Ferrari 2 Verstappen Red Bull 2 Alonso Aston Martin 1

Driver of the Day

De winnaar van de race wint bijna nooit deze trofee, tenzij het een verrassende winnaar is. De nummer 2 was verrassend dit weekend, dus mocht Norris de Driver of the Day-trofee in ontvangst nemen.

De onderlinge stand na de GP China 2024 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Carlos Sainz Ferrari 2 Oliver Bearman Ferrari 1 Charles Leclerc Ferrari 1 Lando Norris McLaren 1

Heeft de redactie de race goed voorspeld?

Max als winnaar aanwijzen is niet echt gewaagd. Het levert wel punten op. Wouter en Michael hadden beide dezelfde voorspelling. Jaap zijn wel erg bijzondere voorspelling kwam helaas niet uit. Gelukkig staat ‘ie alsnog tweede.

De stand na de GP China 2024 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter ( VER , PER, SAI) 37 Jaap (HAM, OCO, PIA) 35 Michael ( VER , PER, SAI) 23

1 punt voor juiste coureur in de Top 3, 5 punten voor coureur op juiste positie.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan op de kalender:

5 mei | GP van Miami

19 mei | GP van Emilia-Romagna

26 mei | GP van Monaco

9 juni | GP van Canada

23 juni | GP van Spanje

30 juni | GP van Oostenrijk

7 juli | GP Groot-Brittannië

21 juli | GP van Hongarije

28 juli | GP van België

25 augustus | GP van Nederland

1 september | GP van Italië

15 september | GP van Azerbeidzjan

22 september | GP van Singapore

20 oktober | GP van Verenigde Staten

27 oktober | GP van Mexico

3 november | GP van Brazilië

24 november | GP van Las Vegas

1 december | GP van Qatar

8 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Miami worden verreden op 3 mei om 18:30!