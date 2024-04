Gedoe over schadevrije jaren eindelijk verleden tijd

Geen twijfel meer mogelijk als het om schadevrije jaren gaat.

Bij het wisselen van auto krijg je altijd weer diezelfde vraag. Hoeveel schadevrije jaren heb je? Voel geen schaamte als je het ooit een keer verkeerd hebt ingevuld. Jij, ik en velen met mij overkomen deze fout. Het is heel gemakkelijk om er een jaartje naast te zitten. Volgens verzekeraars maakt zeker de helft van de consumenten minimaal één keer dit foutje.

Je kunt zelf je schadevrije jaren bijhouden door in je hoofd terug te tellen. Als de verzekeringsmaatschappijen net een paar maanden anders tellen dan jij kun je er een jaar naast zitten. Bij het verkeerd invullen van deze jaren corrigeert de verzekeringsmaatschappij je, dus wat dat betreft is het geen ramp.

Wat echter wel vervelend is dat je premie negatief kan veranderen. Als jij op 3 schadevrije jaren had gerekend en het zijn er eigenlijk 2 moet je meer gaan betalen per maand. Dat scheelt toch al weer gauw enkele tientjes per maand. Soms kan zelfs een andere verzekeraar voordeliger uitvallen. Moet je weer overstappen. Kortom, gedoe!

Daar komt eindelijk een einde aan, daarover bericht Nu.nl. De verzekeraars in Nederland stappen over op een nieuw systeem om schadevrije jaren in kaart te krijgen. Met dit nieuwe systeem kan jij gemakkelijker inzien hoeveel jaren je hebt opgebouwd. Verkeerd invullen of überhaupt geen idee hebben hoeveel jaren zonder schade je hebt is daarmee verleden tijd.

Het nieuwe systeem gaat op 1 juli in. Verzekeraars krijgen een overgangsperiode om over te stappen. Op de website mijnschadevrijejaren.nl kun je doodeenvoudig inzien hoeveel jaren je hebt opgebouwd. Niet alleen transparant, maar ook handig als je een keer verzekeraars wil vergelijken. Want net als met een abonnement op internet of een energiecontract kan het soms tientallen euro’s per jaar schelen door over te stappen. Dat zal vanaf 2025, als de transitie voor de verzekeringsmaatschappijen afgerond moet zijn, een stuk makkelijker worden.

Foto: M5 met schade via @jeroen797 op Autoblog Spots