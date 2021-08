Vernieuwde Jetta is nu meer premium dan Golf

De vernieuwde Jetta gaat ietsje omhoog in de ogen van de kenners, na zijn eerste facelift.

Kennen jullie hem nog, de Volkswagen Jetta? In Nederland is het nooit een extreem groot succes geweest, met name omdat Volkswagen de naam een paar keer wijzigde. In de jaren ’90 konden we genieten van de VW Vento en de opvolger heette de VW Bora. Daarna, in 2005, werd het weer Jetta, ook in Nederland.

De tweede generatie verscheen in 2011 op de markt en bleef tot 2014 in de aanbieding. Daarna heeft de importeur het model geschrapt. Non-premium C-segment sedans (lekkere categorie, jongens) zijn in Nederland niet bijster populair. Maar dat wil niet zeggen dat de Jetta niet meer gebouwd wordt. In 2019 kwam er een compleet nieuwe generatie, de zevende alweer. Voor nu is er een vernieuwde Jetta.

Meer premium

Daarbij is er ook een nieuwe primeur. Collega @jaapiyo wijst er even fijntjes op dat de Jetta nu ‘meer’ premium is dan de Golf. De laatste generatie Golf is moderner dan ooit, maar de typische Golf-kenmerken (perfecte afwerking, fraaie materialen, ouderwetse doch logische bediening) zijn een beetje te grabbel gegooid voor grote bedieningschermen, minder vakjes en bakjes en grovere plastics.

De Jetta was ‘de goedkoper gebouwde Golf’, maar dat lijkt nu minder het geval te zijn. Sterker nog, is de vernieuwde Jetta stiekem meer premium dan de Golf? Laten we ze even onder de loep nemen. Volkswagen heeft de Jetta een nieuwe benzinemotor gegeven, een 1.5 TSI met 160 pk aan vermogen en 250 Nm aan koppel.

Deze heeft standaard een handgeschakelde zesbak, maar optioneel is een achtraps-automaat ook mogelijk. Daarmee kun je in zo’n 8 tellen naar de 100 km/u snellen. Ha, dat rijmt.

Vernieuwde Jetta GLI

Maar die 1.5 TSI is niet de leukste, dat is de Jetta GLI. Wat de Golf GTI in Europa is, is de Jetta GLI in de VS. De Jetta GLI heeft een 2.0 TSI turbo viercilinder met 230 pk en 350 Nm. Ook hierbij is er keuze qua transmissie, naast de standaard handbak (save the manual!), is er een zeventraps DSG.

Wat is er verder anders met de vernieuwde Jetta? Er zijn nieuwe bumpers aan de voor- en achterzijde. Daarnaast kun je kiezen uit nieuwe wielen én nieuwe kleuren. Tevens zijn er minder kale uitvoeringen leverbaar. Ook moet de GLI dankzij een nieuwe uitlaat beter klinken dan voorheen. Sowieso klinkt ‘ie beter dan onze Golf GTI, want die heeft een benzine-partikelfilter die het meeste geluid absorbeert.

Ten slotte is er het interieur, dat is op details verbeterd. Er is een nieuw stuurwiel, nieuwe stiksels en er zijn wat fraaiere plastics gebruikt dan voorheen. Dan het slechte nieuws, je kunt de vernieuwde Jetta en Jetta GLI helaas niet bestellen in Nederland. Die GLI wordt overigens geregeld grijs geïmporteerd naar Duitsland, dus soms kom er eentje tegen als je weer uren Mobile.de zit te scrollen in de baas zijn tijd.

