Natuurbeschermers klagen nu weer over ‘vliegshow’ F1

Ze hebben weer wat gevonden hoor. Natuurbeschermers zijn nu weer naar de rechter gestapt om te klagen over de straaljagers die een flypast maken bij de F1 op Zandvoort. Houdt het dan nooit op?

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik begin mijn buik zo langzamerhand een beetje vol te krijgen van alle klagers die Nederland rijk is. Is het niet over een genderneutrale wc, dan is het wel over de kruidnoten die te vroeg in de winkel liggen of dat het regent terwijl de weerapp zei dat het droog zou blijven.

Niks is goed en overal moet over worden geklaagd. Zo ook over de Grand Prix op het circuit van Zandvoort. We hebben de rechtszaken over de rugstreeppad en de zandhagedis net achter de rug, nu wordt er weer geklaagd over een ‘fly past’ door de Koninklijke Luchtmacht voorafgaand aan de race. Het houdt niet op.

Straaljagers maken enorm veel herrie

Het is je misschien ontgaan, maar zoals bij zo veel Formule 1-races, doet ook onze luchtmacht een duit in het zakje. Voorafgaand aan de race in Zandvoort vliegen er namelijk een paar straaljagers over de baan. Als eerbetoon en omdat het mooi is. Ze vliegen niet lager dan 300 meter (1000 voet) en komen maar 1 keer voorbij.

Maar dat kan zomaar niet, zegt dit keer de Stichting Vrienden van Middenduin. Da’s een samenraapsel van allerlei natuurbeschermers en critici van de race en die zijn boos, volgens Nu.nl. Volgens deze mensen kan het niet zo zijn dat die herrieschoppers over het aangrenzende Natura 2000 gebied vliegen. En bovendien ligt er een stiltegebied naast. Genoeg redenen dus voor een nieuwe rechtszaak die op 1 september dient.

Herrie en onnodig veel CO2-uitstoot

Ook de stichting Duinbehoud is pislink. Hun woordvoerder spreekt van een ‘vreemde situatie’. Er is volgens hem namelijk al een enorm overschot aan CO2-uitstoot dat weekend en dan gaat de Luchtmacht ook nog eens ‘pleziervluchtjes’ maken met hartstikke vieze straaljagers.

Genoeg redenen om snel nog een bezwaarprocedure te starten. En als je dacht dat dit alles was, zit je er helemaal naast.

Want er kan nóg meer geklaagd worden

Naast de rechtszaak zijn de klagers ook een nieuwe bezwaarprocedure begonnen bij de provincie Noord-Holland. Daarin wordt niet alleen de flypast behandeld, maar nog veel meer. Wat dacht je van de evenementenvergunning, een vuurwerkshow en de vergunning voor het vliegen met helikopters van rijke bezoekers en/of de coureurs.

Een voordeel voor de raceliefhebber; het is maar de vraag of al deze bezwaren op tijd zijn ingediend. Met een beetje mazzel worden ze dus niet behandeld.

Is dat alles? Nee joh, tuurlijk niet.

De gifbeker is nog niet leeg, want er loopt ook nog een procedure tegen de ‘enorme stikstof-uitstoot’ tijdens de race en de ‘onherstelbare natuurschade’ die dat op zou leveren. Milieuclubje Mobilisation for the Environment wil dat de race daarom wordt afgelast.

Tenslotte gaan ook de deugnieten van Extinction Rebellion de boel nog verstoren, op een plek die ze lekker zelf uitkiezen. Kortom, de Rechtspraak krijgt het nog druk de komende weken.

Ondergetekende is het gezeur een beetje zat, of je nou in je recht staat om procedures te starten of niet. Leven en laten leven, denk ik altijd maar.

Het is jammer dat men dat spreekwoord blijkbaar niet meer kent in Nederland.

Fotocredit: Alpine F1 Team op Twitter