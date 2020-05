Vernieuwde Mercedes-AMG E63 laat zich zien én horen

Bewegende beelden van de nieuwe Mercedes-AMG E63 na de klik.

De nieuwe Mercedes E-klasse is onderweg en daar komt uiteraard ook weer en AMG E63 van. Het uiterlijk van de dikbolide is al geen geheim meer, want begin dit jaar lekte het heetste model uit.

Zo heel spannend is het ook allemaal niet, want we hebben hier te maken met een facelift. Nieuw snoetje, nieuwe achterlichten, verse motoren en een opgefrist interieur. U kent het wel. Op en rondom de Nürburgring is Mercedes momenteel druk met het testen van de vernieuwde E-klasse. Het topmodel, de nieuwe Mercedes-AMG E63, werd gespot door CarSpyMedia.

Met een goed luisterend oor is de geblazen 4.0-liter te horen. Je oren moeten wel gespitst zijn, want het geluid is behoorlijk gefilterd. De banden maken aanzienlijk meer geluid dan de soundtrack van de V8.

Het is altijd lekker om te zien hoe de testcoureurs hoeken met een nieuw model. De koets van de nieuwe Mercedes-AMG E63 weet zich stijf te houden terwijl de sedan de ene na de andere bocht ingegooid wordt. Het huidige topmodel, de E63 S, is goed voor maar liefst 612 pk. Het is afwachten wat de dames en heren uit Affalterbach gaan doen met deze nieuwe AMG.