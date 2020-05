Redtail Overland is slaapoplossing voor de zomervakantie

Met de Redtail Overland kan je een eigen anderhalve meter samenleving creëren.

De zomervakantie komt er weer aan. Dat betekent dat je weer van alles kunt gaan plannen, waaronder natuurlijk een epische roadtrip door Europa. Het is het meest briljante aspect aan ons kleine continent: enorme diversiteit aan omgeving en de mooiste wegen.

Overnachtingen

Maar hoe ga je het doet met overnachtingen? Met een camper of caravan kun je moeilijk lol beleven in de bochten. Het is mogelijk en kan zelfs spannend worden, maar om dan 500 kilo aan polyester, staal en spaanplaat uit een greppel te moeten opruimen na een paar sportief genomen bochten: liever niet.

Globetrotter

Een hotel of Bed & Breakfast kan ook, maar dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Ook draagt het niet bij aan het stoere mannenimago van een globetrotter. Daarom is deze Redtail Overland de beste optie. In principe is het een dakkoffer voor levende lichamen. Een slaaptent, zo u wil.

Redtail Overland

Nu is een slaaptent niet direct een primeur. Ook niet voor op het dak van een auto. Het meest bijzondere aan de Redtail Overland is dat de zijkant ‘hard’ is. Meestal is dat juist van zacht stof. De reden is simpel: dat is flexibeler en maakt het makkelijker om op te vouwen.

Twee formaten

Het nadeel is dat het veel te flexibel is. Niet lekker als je op het dak van een auto probeert te slapen. De Redtail Overland lost dat op met deze koolstofvezel dakkoffer. Deze kun je openklappen zodat er een grote ruimte ontstaat. Er zijn twee formaten, de RT90 en RT110.

Vernuftig

Het is een vernuftig stukje techniek. Naast diverse ‘deurtjes’ en ‘raampjes’ is de Redtail Overland voorzien van zonnepanelen die aangelsoten zit op een accu. Handig voor de aanwezige LED-lampjes. Ook is er een ventilator, verwarming, omvormer en een hoop aansluitingen voor gadgets, zoals je telefoon.

Nadelen

Zijn er ook nadelen aan deze briljante uitvinding? Helaas wel. De prijs is namelijk stevig. Voor de RT90 betaal je 20.000 dollar en de RT110 kost zelfs 25.000 dollar. Daarmee kun je behoorlijk wat hotelletjes boeken. De Redtail Overland is voornamelijk bedoeld voor safari’s en reizen waarbij een hotel onmogelijk is en men graag goed beschermd en comfortabel wilt kunnen slapen.

Augustus 2020

De Redtail Overland wordt geheel met de hand vervaardigd op speciale bestelling. In augustus 2020 moet de productie van de grond komen. Kun je meteen mooi sparen voor de volgende zomer.