Audi RS Q8 zonder OPF-filter klinkt zoveel beter

Buiten de EU is het nog wel dolle pret met autogeluiden. Luister maar naar deze Audi RS Q8 zonder OPF-filter.

Hier in Europa hebben we de Nürburgring, de autobahn, de prachtige alpen en fantastische stuurmanswegen. Het is niet alleen rozengeur en maneschijn. Door de ecologische stempel van de Europese Unie worden auto’s steeds minder leuk voor petrolheads.

Denk aan het vreselijk beknepen afstellen van een motor om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Of een automaat dat bij het minste of geringste al opschakelt. En dan is er nog het benzinepartikelfilter (OPF-filter). Op gewone auto’s maakt dit weinig uit, maar helaas zit zo’n filter ook op performance auto’s. En dat heeft een zeer nadelig effect op het uitlaatgeluid.

De Italiaanse autofabrikanten Ferrari en Lamborghini weten hun auto’s nog altijd magisch te laten klinken, maar de Duitsers hebben er al een stuk meer moeite mee. Zelfs performance auto’s klinken enorm gedempt. Het hebben van turbo’s helpt daar natuurlijk niet aan mee.

Auto’s die buiten de EU geleverd worden hoeven niet aan die regelgeving te voldoen. Het verandert direct het karakter van de auto. Een goed voorbeeld is de nieuwe Audi RS Q8. Leveringen buiten de EU zijn begonnen en in deze video hebben we te maken met een RS Q8 in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het lijkt net of er een aftermarket uitlaat onder de Audi is gezet, maar niets is minder waar. Auto’s voor de Amerikaanse en Aziatische markt en de markt in het Midden-Oosten maken simpelweg een bak meer herrie. Zo heeft Audi de RS Q8 eigenlijk bedoeld. Geen lullig weggefilterde V8, maar een soundtrack die de 600 pk sterke SUV toekomt. Zet de volumeknop open en genieten maar.

Hoe ‘onze’ Europese Audi RS Q8 ook alweer klinkt? Check dan de Audi RS Q8 Autoblog rijtest video hieronder.