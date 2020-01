Nieuwe Mercedes E63 AMG: dit is ‘m dan?

Iets wat verdacht veel wegheeft van een Mercedes-AMG E63, maar dan net een beetje anders, wordt gespot op het web.





Pakezels met pit

Krachtige sedans, of met name stationwagons: die kunnen rekenen op een grote fanbase. Ondergetekende is er één van en bekent eerlijk dat de reden niet perse rationeel is. Als je het toch wil uitleggen: zo’n schizofrene auto waarmee je de 300 km/u aan kunt tikken en op de terugweg even een half inboedel aan Ikea-meubels meeneemt, dat klinkt leuk. Ook al zijn de meeste voorbeelden net te onpraktisch voor dagelijks gebruik om een goede stationwagon/sedan te zijn. En tegelijkertijd te zwaar om een echte sportwagen te zijn.

Over voorbeelden gesproken: waarschijnlijk de bekendste auto’s in het stationwagon/sedan-segment in de topklasse zijn de Audi RS6, BMW M5 en Mercedes-AMG E63. Audi weigert echter de RS6 als sedan te leveren – daarvoor bestaat de RS7 – en BMW laat het juist van zich afweten op stationwagon-gebied. En Mercedes? Die levert de AMG E63 als sedan en stationwagon.

Mercedes-AMG E63

In zijn laatste vorm (generatie W213) heeft de E63 (rijtest) de welbekende 4.0 liter Biturbo V8 aan boord. Het enige wat je moet kiezen is de carrosserievorm (sedan of stationwagon) en of je de E63 (572 pk) of E63 S (612 pk!) wil. Beide auto’s worden geleverd met 4MATIC+: deze variabele vierwielaandrijving kan van de auto een lekker achterwielaangedreven driftkanon maken. Maar als je driftskills toch niet helemaal op Ken Block-niveau zijn, kunnen de voorwielen extra grip bieden om je hachje te redden.

Facelift

De basis van de E63 is uiteraard de huidige Mercedes E-Klasse en die gaat al een gezond aantal jaren mee. Het is nog geen tijd voor een nieuw model, maar wel voor een update. Mercedes komt dit jaar nog met een facelift voor de W213. Technisch moeten we het nog een beetje afwachten, maar we hadden al een beeld van het nieuwe ontwerp. Das Haus heeft wederom een ommezwaai gemaakt wat betreft designtaal en dat gaat dus ook veranderen. Hoe dat eruit ziet? Ongeveer zo:

Dit plaatje van een E63 in een fabriek, wat we uiteraard nog niet mochten zien, lijkt meer beeld te geven van de nieuwe achterkant. Kijken we naar de testauto’s die Mercedes met schilderstape probeert te verhullen, dan lijkt het een geloofwaardig lek te zijn. Het zou betekenen dat Mercedes af stapt van de smalle achterlichten en kiest voor dunne, langwerpige units zoals het gros van de nieuwe line-up. Ook dat lijkt te corresponderen met de officiële afbeeldingen van Mercedes.

Qua hardware hoef je geen gigantische veranderingen te verwachten. De Biturbo V8 houdt het nog wel even vol: of deze ook met een upgrade qua power komt is niet bekend. Afwachten dus!