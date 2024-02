Vernieuwde Octavia RS heeft een verrassende neus

Verantwoord genieten kan weer met de vernieuwde Octavia RS.

Een auto is altijd een compromis. Er is altijd een afweging die je moet maken. Denk aan ruimte, prestaties, prijs, uitrusting en ga zo maar door. Een auto die altijd hoog gemiddelde scoort is de snelle RS-versie van de Octavia RS. Of de reguliere Octavia voor mensen met ietsje minder haast. Goed nieuws voor beide groepen, de vernieuwde Octavia RS (en de gewone) zijn hier!

Is het een wezenlijk andere auto geworden? Nee, dat niet. Het is een typische Skoda-facelift. Dus voldoende wijzigingen om over te stappen, maar de wijzigingen zijn niet wereldschokkend.

Dat was nog wel het geval met de vorige generatie, waarbij niemand leek te kunnen wennen aan de opstelling van de koplampen. Nu lijkt Skoda weer een knipoog te geven aan die facelift, maar de unit bestaat nu uit één gedeelte in plaats van 2.

Vernieuwde Octavia RS

Het motorengamma van gewone Octavia begint met een 115 pk sterke 1.5 TSI. Het voordeel is dat het een ietwat terug-getunede 1.5 viercilinder is in plaats van een 1.0 driepitter. De 1.5 is er ook met 150 pk. Die heeft dan een DSG-automaat en 48V-ondersteuning. Die twee motoren zijn aangekondigd voor Nederland. Het kan niet anders dan dat Skoda er nog een paar PHEV-opties aan toevoegt.

De leukste is natuurlijk de vernieuwde Octavia RS. Die is nu sneller dan ooit. De 2.0 TSI is namelijk goed voor maar liefst 265 pk aan vermogen en 400 Nm aan koppel. Dat is precies als de Audi S4 in 1998 ook leverde. De motor is altijd gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. Een elektronisch aangestuurd sper is ook aanwezig.

Andere motoren en Sportline!

Er zijn overigens nog een lading motoren die niet voor ons land zijn aangeknodigd. Zo is er ook een reguliere 2.0 TSI met 250 pk, special voor de 4×4-modellen. Daar kun je een leuke sleeper van maken. Dan zijn er ook nog twee diesels: beide een 2.0 TDI, maar de ene met 116 pk en de andere met 150 pk.

Mocht de vernieuwde Octavia RS eventjes te veel van het goede zijn, er is nu ook een Sportline. Die RS is nog niet aangekondigd voor Nederland, maar de Sportline wel.

