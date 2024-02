Nieuwe Octavia RS en Sportline maken snelle papa’s blij

De nieuwe Octavia RS gaat een leuke dikkerd worden voor snelle familiemensjes.

De Volkswagen Golf 8 is net voorzien van een behoorlijk ingrijpende facelift. Nu is het tijd voor alle andere familieleden om te worden voorzien van een opfrisbeurt. De Audi A3 is onderweg en de Skoda Octavia komt er ook aan. Die laatste is natuurlijk een populaire gezinsauto in ons land.

Voor ons Autobloggers is met name de RS-variant leuk. De Octavia RS is zonder uitzondering altijd een uitstekend compromis geweest tussen prijs, prestaties, ruimte, uitstraling en rijeigenschappen. Prima om elke dag mee naar je werk te pendelen, ruim genoeg voor het gezin en voldoende aanpassingen om het leuk te maken in het weekend. Geen wonder dat je ze in Duitsland in grote getallen ziet rijden.

Nieuwe Octavia RS

Skoda laat alvast wat afbeeldingen zijn van wat we kunnen verwachten van de gefacelifte Octavia. Daar zien we tevens de nieuwe Octavia RS! Kiek dan:

En nee, Skoda zal er niet voor kiezen om een compleet anders koetswerk voor de RS te maken dat veel lager en breder is. ook de 28 inch wielen zullen het productiestadium niet halen. Wel zien we duidelijke RS kenmerken. Het velgontwerp zal wel in productie gaan, evenals de zwarte grille, zwarte sierlijsten en spiegelkappen. Ook die rode lakkleur zul je kunnen bestellen, zoals dat eigenlijk altijd het geval was bij de Skoda Octavia RS.

Meerdere aandrijflijnen

Qua techniek verwachten we evolutie, geen revolutie. De Octavia zal simpelweg de Golf gaan volgen. Dus we gaan uit van een 2.0 TSI met 265 pk en 400 Nm. Deze zal gekoppeld zijn aan een zeventraps DSG, de handbak keert immers ook niet terug bij de Golf. Of de 2.0 TDI motor terugkeert, valt te bezien. De Golf GTD is namelijk de nek omgedraaid. Voor ons Nederlanders is de Octavia RS met plug-in hybride aandrijving verreweg het meest interessant. Dat zal met een aan zekerheid vormende grens van waarschijnlijkheid de aandrijflijn zijn uit de Golf GTE, dus 272 pk en 100 km elektrisch rijbereik.

Zijn er verder dingen de we weten over de nieuwe Octavia RS? Jazeker! Skoda onthult het faceliftmodel op 14 februari. Daarbij kunnen we ook melden dat een Octavia Sportline tussen de reguliere Octavia’s en de RS in zal gaan zitten (omdat Skoda dat meldt). Dat is een smaakje die we al zagen bij de Superb. Die kruisbestuiving werkt overigens ook de andere kant op, want naast een Octavia Sportline komt er ook een Superb RS!