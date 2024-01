Gaat Skoda de Octavia weer verkeerd faceliften?

De vorige keer dat Skoda een Octavia van een facelift voorzag werd het design nogal ongemakkelijk. De aanstaande facelift lijkt een klein beetje hetzelfde.

Hoe houd je een auto langer houdbaar zonder met een compleet nieuw model te komen? Simpel, door een facelift, groot of klein. Autofabrikanten willen nog wel eens veel moeite doen om het hele design aan te passen, maar soms zijn wat technische verbeteringen en wat mild aangepaste dingetjes in het uiterlijk voldoende.

Skoda Octavia

Skoda koos voor dat laatste bij het vernieuwen van de Octavia 1U, de eerste onder de VAG-vlag. Vanaf dat moment ging het… nou ja, het werd interessant. De opvolger, de 1Z voor intimi, was al een aardig bijzonder design met meer rondingen dan zijn voorganger. Bij de facelift koos Skoda voor iets scherper getekende lichtunits en een ander bumperdesign, wat de auto een heel ander gezicht gaf. Het verjaart iets minder dan de pre-facelift, al is het geen schandalig lelijk ontwerp.

Vreemde facelift

Het is niet zo’n bizarre keuze als wat Skoda later maakte bij de Octavia 5E. Toegegeven, de Octavia 5E pre-facelift was best wel saai (lees: degelijk en straight-forward), al past dat wel bij het type auto dat de Octavia is. De facelift, met zijn bijna Mercedes W212-esque gespleten koplampen waardoor de lichtunits erg raar in het ontwerp vallen, was op zijn minst ietwat controversieel.

Vanaf het huidige type koos Skoda weer voor enkele koplampen en de huidige Octavia is dan ook weer een prima smoelende auto. Moeten we vrezen? Skoda kondigt namelijk een facelift aan voor de Octavia en ze lijken weer wat te gaan doen met vreemd getekende koplampen. Oei.

Octavia facelift 2024

De Skoda Octavia gaat net zo lang mee als zijn platform-broers Volkswagen Golf en SEAT Leon. Voor die beide auto’s staat een facelift op de planning en dus is de Octavia ook aan de beurt in 2024. Skoda teaset de vernieuwde Octavia op hun Instagram-pagina. We zien niet veel, behalve de nieuwe verlichting. En daar gaan ze weer iets mee doen.

Goed, we zien vanaf hier al dat het geen gekke gespleten units worden, maar er komt een soort LED-aanhangsel aan de dagrijverlichting. Deze zullen dan ook wat meer uitgesproken naast de grille zitten. Verder weten we uiteraard nog niks, behalve dat de Octavia hierdoor weer ietwat eigenwijs wordt. We zien namelijk niks van Enyaq, nieuwe Kodiaq of nieuwe Superb terug in de verlichting.

Kortom: we hopen dat Skoda niet weer een designtechnische knuppel in het belegen hoenderhok gooit.

Meer lezen? Check hier ons artikel ter ere van 25 jaar Skoda Octavia Combi!