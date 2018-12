Special: Skoda Octavia vRS (1U)

Niet een bijzondere auto, wel een bijzondere prestatie.

Het was altijd het lachertje van de klas: Skoda. Knulligheid en lulligheid ten top. Natuurlijk volkomen onterecht. Skoda begon aan het begin van de vorige eeuw toch écht met het bouwen van uiterst prestigieuze automobielen. Je bent echter zo goed als je laatst wedstrijd en in de jaren ’70 en ’80 had Skoda nogal wat belabberde spreekwoordelijke wedstrijden gespeeld. Het merk had een archetypisch Oostblok imago opgebouwd. Toch waren de auto’s in technisch opzicht interessant te noemen. Een sedan met de motor achterin is een layout die we niet vaak zien.

In principe voldeden de auto’s aan hetgeen waaraan ze moesten voldoen. Het vervoeren van mensen die allemaal gelijk zijn. Dat ging niet altijd zonder gevaren. Dankzij de plaatsing van de motor konden Skoda’s weleens listig uit de hoek komen. Niets dat je met bieten en aardappelen in de kofferbak (voorin dus) kon oplossen.

Na de val van het communisme werden complete industrieën geprivatiseerd. De overheid zag ook wel in dat Skoda het in zijn eentje niet zou redden en ging op zoek naar een grote naam op het gebied van auto’s om mee samen te werken. Jazeker, samenwerken, geen overname. Skoda had al eens stap in de goede richting gemaakt met de Favorit.

Die auto was niet zo goed als de concurrentie, maar de achterstand was minder groot. Het was ook de Skoda Favorit waar Volkswagen mee aan de gang ging. De auto werd ernstig verbeterd en kreeg een nieuw koetswerk. Het resultaat was de Skoda Felicia, de eerste Skoda zoals wij tegenwoordig Skoda’s kennen: keurige auto’s, bekende techniek en een zacht prijsje.

Ondanks dat de Felicia door de pers uitstekend werd ontvangen, was het oostblokjuk-imago van de auto niet ineens weg. Net zoals tegenwoordig bij Dacia moet dat even groeien. Er moest een model boven de Felicia komen dat het merk meer aanzien moest geven. Niet alleen dat, het moest ook een commercieel succes worden. Ondanks dat het begonnen was als een joint venture, was Volkswagen gaandeweg eigenaar geworden van Skoda. Dat klinkt minder bijzonder dan dat het is: in Tsjecho-Slowakije waren ze destijds niet zo weg van Duitsers. Integendeel. Aan het einde van 1996 werd het nieuwe vlaggenschip getoond.

De naam: Octavia. Die naam werd al eens eerder gebruikt door Skoda, van 1959 tot 1971 prijkte de naam achterop de bips van een modale middenklasser. Dat was deze Octavia ook. De Belgische ontwerper Dirk van Braeckel was verantwoordelijk voor het lijnenspel van de auto. Volkswagen opperbaas Ferdinand Piëch had duidelijke plannen met de merken in het portfolio van Volkswagen. Seat moest het Alfa Romeo van VW worden, Skoda moest de richting van Volvo op gaan. Niet een rechtstreekse concurrent, maar een breed inzetbare, no-nonsense familie auto.

Het lijnenspel van de Octavia was uiterst zorgvuldig gekozen. Onder leiding van Dirk van Braeckel werd een keurige vijfdeurs hatchback getekend. Jazeker, de Octavia was een hatchback. Ondanks de sedan-achtige vorm, kon de gehele achterklep open. De Octavia maakte gebruik van overbekende Volkswagen techniek. De auto stond op het ‘PQ34’-platform waar veel producten van de Volkswagen Group op kwamen te staan.

Ook qua motoren waren er geen verrassingen. De instapmotor was een achtkleps 1.6 liter viercilinder met 75 pk. Een stapje hoger stond dezelfde motor, maar dan met 100 pk. De voorlopige topmotor was een 1.8 met vijf kleppen per cilinder, goed voor 125 pk en 170 Nm. Niet echt spannend, maar met een topsnelheid van 196 km/u was het een van de snellere Skoda’s ooit gemaakt. Voor de veelrijders was er een 1.9 TDI met 90 pk, een jaar later volgde dezelfde motor met 110 pk.

Een belangrijke toevoeging aan het gamma kwam in de herfst van 1998, de Octavia Combi. Stationwagons werden telkens populairder. Voor zijn klasse was de Octavia Combi vrij ruim. De kofferruimte was 548 liter groot. Klapte je de banken naar beneden, had je de beschikking over 1.510 liter. In 1998 kwam er een snellere Skoda Octavia, dit was dezelfde 1.8 twintigklepper, maar nu met een KKK-turbo erop geschroefd. In eerste in instantie was deze motor alleen leverbaar op de relatief complete ‘SLX’, maar in 1999 kwam er een nieuwe topuitvoering, de ‘Laurin & Klement’, vernoemd naar de oprichters van het merk: Vaclav Laurin en Vaclav Klement.

Deze uitvoering was in principe uitgerust met alle mogelijke opties: fraaie wielen, volledig lederen interieur, houtinleg en automatische airconditioning bijvoorbeeld. Dat zijn items die nog steeds niet standaard zijn in dit segment. Met deze uitvoering kon de consument zich afvragen: waarom zou ik meer voor een Bora betalen? Je krijgt dezelfde techniek en meer uitrusting voor een lagere prijs. Wellicht dat daardoor de Octavia nog altijd een succesnummer is, terwijl de Jetta (de opvolger van de Bora) niet meer in de Nederlandse prijslijsten te vinden is.

In 2000 werd de Skoda Octavia gefacelift. Er wordt eigenlijk nauwelijks getornd aan het oorspronkelijk design, een teken dat het in de smaak valt. De koplampen zijn helderder en de achterlichten zijn afwijkend. Verder zijn er nog wat kleine optische veranderingen als kleuren, velgen en bekledingen. In technisch opzicht veranderd er meer. Er komen meer (schonere) motoren bij en de Octavia krijgt een onafhankelijke achterwielophanging.

Ook nieuw voor de Octavia zijn de 4×4-modellen. Deze zijn voorzien van Volkswagens Haldex systeem. In principe zijn het voorwielaandrijvers, maar als de voorwielen grip verliezen, springen de achterwielen bij. Zo spaar je brandstof uit wanneer vierwielaandrijving niet nodig is en heb je onder gladde omstandigheden altijd een troef achter de hand. De 4×4 uitvoeringen waren niet sportiever: daarvoor reageerde het systeem iets te traag. 4×4 was mogelijk op de 2.0 (120 pk), 1.8T (150 pk) en 1.9 TDI (100 pk).

Ook komt er een nieuw sportief topmodel: de Skoda Octavia vRS. Skoda heeft wat schroom van zich afgeschud. Ditmaal is duidelijk te zien dat het een snellere auto is. Zo is de voorbumper lekker dik. Tevens zijn er skirts en een grote achterbumper. Of het komt door het Cream Yellow van Volvo is nooit bevestigd, maar als je wilt kun je de Octavia selecteren in het felgeel.

Omdat veel techniek wordt uitgewisseld met de andere merken, is het een beetje lastig om de auto echt te onderscheiden. Zo krijgt de Seat Toledo een 2.3 V5 en de kan de Bora een V6 als topmotor. De Octavia vRS krijgt een 1.8 turbo motor met 180 pk en 235 Nm. Deze is gekoppeld aan een vijfbak en drijft de voorwielen aan.

Dat klinkt niet als een zeer spannend is het ook niet. Op het circuit had je er ook niet te zoeken, ondanks de heftige uitdossing. Qua prestaties voelde de auto sneller aan dat de cijfers deden vermoeden. De standaardsprint van 0-100 km/u duurde namelijk zeven komma negen seconden. Een relatief hoog gewicht, voorwielaandrijving en een ouderwetse handbak zijn sowieso geen goede ingrediënten om snel van de plaats te vertrekken.

Eenmaal op snelweg ging het aanzienlijk beter en was de Octavia vRS veel meer in zijn element. In tegenstelling tot de atmosferische V5 en V6 motoren klonk de 1.8 twintigklepper niet echt bijzonder, maar het blok was uitstekend bij de les. Op de tussensprints excelleerde de auto. Met een topsnelheid van 235 km/u kon je de gemiddelde BMW bestuurder het goed lastig maken op de linkerbaan van de autosnelweg. De 1.8 bood nog een voordeel: hij was relatief eenvoudig te kietelen naar meer, 220 pk was geen uitzondering. Daarmee werd de Octavia RS een soort budget 850 T5. De auto was er zelfs als Combi om het plaatje compleet te maken.

De meest heftige Octavia vRS was de WRC Edition. Deze was vooral visueel voorzien van spektakel in de vorm van een stickerset die identiek was aan de rally auto’s van de Octavia vRS. In technisch opzicht waren ze echter identiek, dus dezelfde motor, hetzelfde onderstel en identieke wielen. Ondanks de rally-uitdossing was de auto niet lichter, maar waarschijnlijk wat zwaarder. De Octavia vRS WRC Edition was namelijk voorzien van een rijkere standaarduitrusting.

Was de Skoda Octavia een groot succes? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. In Nederland, althans. Er zijn in een kleine 8 jaar zo’n 13.000 auto’s op gele platen gezet. Toch was deze Skoda een absoluut succes voor het merk, om twee redenen. Ten eerste was deze auto het omslagpunt. We gingen anders over het merk denken. In Nederland bleef men toch te veel hangen in het ‘het is en blijft een Skoda’-stramien. Maar de tweede generatie en derde generatie Octavia deden het telkens beter in ons koude kikkerlandje. Veel waar voor je geld is nu eenmaal iets waar de Nederland uiteindelijk toch voor zwicht.

De tweede reden was de eerste generatie Octavia zelf. In veel andere landen was de auto direct een hit. Je had bijna de ruimte en het praktisch gemak van een D-Segment auto, met de prijs die je onderaan het C-segment vindt. Toen er in 2004 een nieuwe Octavia kwam, waren niet alle dealers even blij met het nieuws. Het oudje verkocht immers uitstekend. Vandaar dat de auto nog een tijdje op sommige markten leverbaar bleef. In 2010 liep de laatste Octavia (van de eerste generatie) van de band in Vrchlabí. In totaal zijn er 1.442.100 van gebouwd!

De Skoda Octavia zal niet de boeken ingaan als een absolute klassieker. De auto is gewoonweg te gemiddeld op teveel punten. In technisch opzicht heeft de auto niets unieks te bieden. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om de combinatie van de eigenschappen die de Octavia biedt. Net als bij een restaurant dat je uit kunt pluizen wat prijs-technisch het meest interessante menu is. Het blijft toch opmerkelijk, dat de waarden van een Volkswagen eigenlijk het beste tot zijn recht komen in een Skoda. De Octavia is de grondlegger van het moderne, ware Volkswagen.