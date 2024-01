Vernieuwde Skoda Kamiq: goedkoper dan voor de facelift

De Skoda Kamiq is misschien wel een betere deal dan ooit.

We konden jullie vanochten al verblijden met de prijs van de Skoda Scala, maar er is nog meer Skoda-nieuws vandaag. Het kan niet op! Skoda maakt nu ook de prijs van de vernieuwde Kamiq bekend. Dat viel te verwachten, want de facelift van de Scala en de Kamiq werden tegelijkertijd onthuld.

Met al die cross-overs van VAG raak je al snel het overzicht kwijt, dus eerst even: waar moeten we de Kamiq ook al weer plaatsen? De Kamiq is de kleinste cross-over van Skoda en is een broertje van de Volkswagen T-Cross en de Seat Arona. Het is dus een van de talloze B-segment cross-overs.

De Skoda Kamiq is dus gefacelift en verrassend genoeg wordt de auto daarmee niet duurder. Of misschien zou dat geen verrassing moeten zijn, want de T-Cross werd ook niet duurder met de facelift. Met een vanafprijs van €28.490 is de Kamiq zelfs iets goedkoper geworden. Het scheelt maar €100, maar toch…

Voor het genoemde bedrag krijg je de welbekende 1.0 TSI met 115 pk, wat meteen de enige optie is qua motorisering. De vernieuwde Skoda Kamiq heeft standaard LED-verlichting, cruise control en parkeersensoren achter. Je moet wel genoegen nemen met wieldoppen.

Om te bepalen of de Skoda Kamiq nog een beetje een goede deal is, pakken we weer even de concurrentie erbij. Of beter gezegd: een kleine greep uit de concurrenten, want er zijn teveel B-segment cross-overs om ze allemaal op te noemen.

Dacia Duster TCe 100 (100 pk): €24.200

Seat Arona 1.0 TSI (95 pk): €28.150

Skoda Kamiq 1.0 TSI (115 pk): €28.490

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet (140 pk): €28.795

Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i (125 pk): €28.895

Renault Captur TCe 90 (90 pk): €29.990

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 pk): €29.990

Peugeot 2008 PureTech 100 (100 pk): €30.920

Als we dit rijtje zo bekijken is de Skoda Kamiq een prima deal. Natuurlijk, er is altijd een Dacia die voordeliger is, maar verder is alleen de Seat Arona goedkoper. En die heeft maar 95 pk in plaats van 115 pk. De Vitara en de Yaris Cross bieden iets meer pk’s voor ongeveer hetzelfde geld, maar de Skoda is wel de ruimste van het stel. Kortom: met de Kamiq krijg je waar voor je geld.