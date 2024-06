Vernieuwde Tucson heeft motorsportgenen

De vernieuwde Tucson heeft tevens een vernieuwde prijs.

Dik 20 jaar geleden was Hyundai een van de eerste merken met een medium crossover in het gamma in de vorm van de Hyundai Tucson. De auto was eigenlijk direct een hit. Een hoge instap, stoere looks, prima uitrusting en scherpe prijsstelling

Hyundai zelf spreekt van ‘nieuwe Tucson’ en dat is wellicht een tikkeltje optimistisch. Het is overduidelijk een facelift en dan spreken wij van een vernieuwde Tucson, niet zozeer een nieuwe. Een verrassing is het natuurlijk niet, want de Tuscon facelift werd al in 2023 onthuld, zij het voor de Amerikaanse markt. Daarna nog voor de Chinese markt en nu zijn wij dus aan de beurt.

Vernieuwde Tucson

Maar genoeg geneuzel in de marge, wat is er nieuw aan de vernieuwde Tucson? Er is een opnieuw ontworpen voorzijde, die ons alsnog heel erg doet denken aan de oude voorzijde. Ook de bumpers zijn nieuw. Verder, eh, ja, verder moesten wij ook even een paar kijken om te zien wat er anders is. Op zich is het niet vreemd dat Hyundai niet te veel heeft getornd aan het design, want de klanten zijn er gek op. Daarbij is de Tucson ook een van de weinige auto’s in zijn klasse die je direct kunt herkennen.

Het interieur van de vernieuwde Hyundai Tucson is ook op de schop gegaan. Daar moeten we Hyundai credits geven, want dat is ingrijpend verbeterd. Net als alle andere auto’s heeft Hyundai nu twee schermen naast elkaar die één scherm lijken te zijn. Voorheen had de Tucson een groter, lager geplaatst scherm in het midden.

Prijs

Overigens zijn bovenstaande details mooi meegenomen, maar als je een N-Line besteld krijg je sowieso een iets ander uiterlijk en interieur. Volgens Hyundai is de Tucson N-Line op de autosport geïnspireerde kenmerken. Items als slicks, DRS en constante verbinding met Giampiero Lambiase zijn geheel standaard (en tevens verzonnen).

Waar Hyundai prat op gaat is de prijsstelling. De vernieuwde Hyundai Tucson is er namelijk met nieuwe scherpe prijzen. De vanafprijs is 43.995 euro. Het is een nieuwe prijs, maar scherp kunnen we ‘m niet noemen in vergelijk met de pre-facelift Tucson. Die was er namelijk vanaf 41.495 euro. Een verschil is wel dat dat de 1.6 T-GDI zonder hybride betrof, terwijl er nu enkel en alleen een hybride is. Die was voorheen er vanaf 43.395. Dus de Tucson is 600 euro duurder geworden. Check hier de volledige prijslijst!

Dan kijken we ook even naar de concurrentie, om te bepalen of het een scherpe aanbieding is:

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Intense | € 40.990

Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium | € 43.350

Opel Grandland 1.6 Turbo Hybrid GS Light | € 43.449

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV i-Motion | € 43.995

Kia Sportage 1.6 T-GDI plug-in Hybrid 4WD DynamicLine | € 45.195

Lynk & Co 01 | € 45.000

Jeep Compass 4Xe Altitude | € 46.690

Meer lezen? Dit is dé auto voor een caravanvakantie!