Slecht nieuws: Trump zorgt voor lage benzineprijs in Nederland

Je bent minder kwijt aan de pomp, maar dat is geen reden tot juichen.

Weet je wat, kabinet Schoof, hou je accijnskorting maar. Als het zo doorgaat met de wereld, dan is dat korting niet meer nodig. Donald Trump zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat de olieprijs extreem laag is. Dat berekent zich ook door naar de prijzen aan de pomp bij jou om de hoek.

Waarom daalt de olieprijs?

Voor wie alleen zijn nieuws uit het Nieuwsblad Stedendriehoek haalt: hierbij een situatieschets van de rest van de wereld. Donald Trump is boos op iedereen en laat daarom bedrijven buiten de VS extra betalen om spullen te verkopen in de VS. Dankzij dit beleid zijn aandeelhouders nogal argwanend geworden. Zij trokken zich terug waardoor grote bedrijven miljoenen, zo niet miljarden verloren op de beurs.

De economische onzekerheid heeft ook effect op de olieprijs. Volgens de NOS is de olieprijs zelfs een soort graadmeter van hoe het eraan toegaat in de wereld. Gaat het goed met de economie, dan gaat de vraag naar olie omhoog en stijgt dus ook de prijs.

Dan is er nog iets aan de hand dankzij Trump. Een groep landen die samen olie oppompt – OPEC+ – pompt momenteel meer olie op dan verwacht. Dat zou volgens de NOS te maken kunnen hebben met de druk van de Amerikaanse president. Trump gaf de landen, de opdracht om de prijs te verlagen door meer olie naar boven te halen. Een andere oorzaak zou een intern probleem van OPEC+ zijn. Hoe dan ook, de economische stand van zaken die door Trump is aangetast, speelt hoe dan ook een rol.

Hoe laag is de olieprijs?

”Hoe dramatisch kan het zijn”, kun je nu denken. Nou, heel dramatisch. De olieprijs was vorige week nog zo’n 75 Amerikaanse dollar. Nu zit de prijs rond de 64 dollar. Dat is de laagste prijs voor een vat ruwe olie in vier jaar tijd!

Hoeveel is de benzineprijs gedaald door Trump?

Om te checken hoe duur de benzine gemiddeld in Nederland is, kijken wij altijd even op United Consumers. Gisteren lag de benzineprijs in Nederland op € 2,138. Vandaag is die gemiddeld € 2,130. Dat is nog lager dan de lage prijzen van vorige maand. De gemiddelde dieselprijs ging van € 1,855 naar € 1,844.

Je moet beseffen dat er meer factoren invloed hebben op de brandstofprijs dan alleen de kosten voor een vat ruwe olie. Energie-analist Hans van Cleef van Publieke Zaken vertelt aan De Telegraaf dat als de olieprijs met 10 procent omlaag gaat, de prijs aan de pomp met ongeveer 2,5 procent daalt.

Waarom is een lage benzineprijs slecht nieuws?

De lagere benzineprijs is dus een indicatie van hoe slecht het gaat met de wereldeconomie. Volgens Van Cleef kan dit weer zorgen voor een hogere inflatie en een hogere rente. Daarnaast ligt er nog steeds een handelsoorlog op de loer wat tot een recessie kan leiden. Op dat moment nemen bedrijven maatregelen die jou ook kunnen raken, zoals reorganisaties en forse prijsstijgingen.

Wat nog het engste van dit alles is: we hebben geen idee waar het naartoe gaat. Of zoals de energie-analist het formuleert: “Misschien dat Trump iets terugdraait als hij een mooie ‘prijs’ binnenhaalt. Maar niemand kan nu voorspellen hoe dit verder gaat.”

Wat nou als we allemaal Tesla’s kopen en stoppen met ze te bekladden? In ruil daarvoor spreken we met Elon Musk af dat hij Trump tot de orde roept. Deal?

Foto: Turbo S gespot door @hhitalia