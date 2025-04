Audi Q4 e-tron heeft nieuwe instapper: dit is de prijs

Je bespaart flink wat geld, maar levert wel in op prestaties.

Bij zo’n beetje alle auto’s was het eigenlijk altijd zo geweest dat je de topversie wilde. Die uitvoering had de beste prestaties en/of het meeste comfort. Bij EV’s zit dat weleens anders. Ja, je levert in op vermogen, maar de actieradius is vaak de beste in de instapper. Wie nu hoopt op een positief vervolg moet ik teleurstellen: deze ballon gaat niet op de Q4 e-tron.

De voorlopige instapper heet de Audi Q4 40 e-tron. Ik schrijf voorlopig, omdat er bij de vorige generatie ook een 35 was die nu nog niet in het assortiment zit. Wie dus de aller-allergoedkoopste Q4 e-tron wil, moet navragen of en wanneer die 35 komt.

Audi Q4 40 e-tron

Goed, voor nu is de 40 dus de meest basale en goedkoopste uitvoering. Hierboven zie je de SUV-versie en op het plaatje bovenaan deze tekst zie je de Sportback. Die laatste is er dus ook in de nieuwe, goedkopere versie.

De 40 levert behoorlijk in qua prestaties ten opzichte van de 45. Je hebt 204 pk aan vermogen dat via de achterwielen naar de weg wordt gebracht. Er is een 59-kWh batterijpakket aan boord dat voor 413 kilometer aan actieradius zorgt. De 45 doet het met 286 pk op alle wielen en 525 km aan rijbereik.

De prijs van de Audi Q4 e-tron

Audi doet iets geinigs met de prijs van de nieuwe Q4-instapper. Je betaalt voor de SUV € 44.990 en voor de Sportback € 46.990. Dat zijn precies dezelfde prijzen als de bonnetjes die het merk hanteerde bij een uitverkoop van de Q4 45 e-tron. Dat was toen. Nu is de 40 zowel als SUV als Sportback € 5.000 goedkoper dan 45-equivalent.

Je kunt de elektrische instap-Q4 bestellen in drie verschillende uitvoeringen: Edition, Advanced edition en S edition. Standaard zit er altijd Audi MMI navigatie plus, Audi connect Navigatie & Entertainment, stoelverwarming en een automatisch openende en sluitende achterklep.

Concurrenten

Dan kijken we meteen naar de concurrenten. Laat jij de rest staan voor de Audi of zorg je voor nieuwe problemen bij Audi?