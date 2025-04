Bentley gaat aan de stekker: dit is de nieuwe Continental GT!

De nieuwe Continental GT Speed krijgt gezelschap van de GT, GTC en Flying Spur.

Het is alweer twee jaar geleden dat Bentley afscheid nam van de machtige W12-motor. In plaats daarvan moesten klanten maar genoegen nemen met een nietige achtcilinder in V-vorm met de 782 pk sterke GT Speed en Mulliner. Met die benaming liet Bentley ruimte open voor de gewone Continental GT. Die GT is er nu en neemt meteen de GTC en Flying Spur mee.

Net als de Speed zijn de overige uitvoeringen van de vierde generatie Conti een plug-in hybride. Daarmee bevestigt Bentley dus dat de Continental nu volledig geëlektrificeerd is. De versies onder de Speed krijgen ook een V8-PHEV krachtbron, maar dan wel met wat minder power.

Naast de nieuwe aandrijflijn lanceert Bentley ook iets nieuws, namelijk de Azure-varianten. Dit zijn net wat lekkerder aangeklede specs die gericht zijn op comfort en ontspanning, maar ook makkelijk te herkennen moeten zijn als zodanig. Denk aan andere 22-inch wielen, wat badges, een pano-dak en contrasterende stiksels. De hoofdfoto boven dit artikel, dat zijn de Azure-versies van de drie nieuwe auto’s.

Bentley Continental GT en GTC

Alle drie de nieuwe toevoegingen aan het assortiment hebben 680 pk aan vermogen en 930 Nm aan koppel. Voor de beeldvorming: de GT Speed heeft dus 782 pk en 1.000 Nm. De V8 heeft een cross-plane krukas en een elektromotor in de versnellingsbak. Met deze specificaties zijn alle Conti’s sterker dan de vorige GT Speed met W12.

Laten we met de instapper beginnen die je hierboven ziet. De bekende grille pronkt weer op het front en de ‘Harmony’-koplampen moeten afwijken van die van de GT Speed. De hybride V8 laat de GT Continental in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren. De topsnelheid is niet bekend. Je kunt ook volledig elektrisch rijden met de nieuwe Conti. Je komt maar liefst 85 kilometer ver op stroom.

De Continental GT Convertible krijgt dezelfde ontwerpkeuzes als de gewone GT. Net als in de dichte GT zijn de stoelen met de hand bewerkt door de kundige lui in Crewe. Het sprintje naar 100 km/u gaat iets trager met de GTC, maar mag er met 3,9 seconden nog steeds zijn. Ook het elektrische rijbereik levert iets in naar 82 kilometer.

Bentley Flying Spur

De nieuwe Flying Spur is er al eventjes, maar had een andere V8-PHEV-aandrijflijn. Die leverde 761 pk en 1.000 Nm. Voor wie dat te veel is, heeft Bentley nu dus ook een versie met 680 pk en 930 Nm. Het sprintje naar 100 km/u is overigens nog steeds indrukwekkend: 3,9 seconden.

Wat kost de nieuwe Conti GT-instapper?

Bentley maakt ook maar meteen de prijs van de Continental GT bekend. Van de overige nieuwe versies moeten we nog even wachten op de bonnetjes. Het Britse merk vraagt voor de instap-Conti GT een bedrag van € 210.924 exclusief belastingen. De BPM zal relatief gezien meevallen dankzij de lage uitstoot van de stekkerkrachtbron. Voor de beeldvorming: de GT Speed gaat voor ongeveer drie ton.