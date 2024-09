Verplicht aan de elektrische auto, maar wat wil de werknemer?

Er is weinig keuze voor de werknemer als de werkgever een elektrische auto verplicht.

Bij steeds meer bedrijven, groot en klein, zie je dat de keuze voor een leaseauto beperkt is tot een uitstootvrij voertuig. Oftewel als je een leaseauto wil rijden moet je een elektrische auto uitkiezen. Met een gesteld budget is het maar de vraag of je uiteindelijk een EV krijgt waar je op zit te wachten. Of dat je eigenlijk helemaal geen elektrische auto wil.

Elektrische auto verplicht

Uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) 2024 blijkt dat Nederlandse werkgevers de belangrijkste aanjager zijn voor een elektrische auto. Inmiddels is het zo dat bijna één op de drie bedrijven in Nederland werknemers verplicht om in een elektrische auto te rijden. Het percentage bedrijven dat zo’n verplichting hanteert is afgelopen jaar gestegen van 14 naar 30 procent.

Bij de grotere bedrijven is dat aandeel nog groter met zelfs 60 procent. Je vraagt je af wat er van de elektrische automarkt overblijft als werkgevers niet met zo’n verplichting kwamen. In Europa is de verkoop van EV’s sterk gedaald. De elektrificatie van het wagenpark gaat langzamer dan verwacht. Men voorspelde dat het wagenpark inmiddels 39 procent elektrisch zou zijn, dat gaat dit jaar uitkomen op 32 procent.

De NZMO denkt dat dit iets tijdelijks is. Op basis van gesprekken met bedrijven concluderen ze dat over 5 jaar ruim 61 procent van het zakelijke wagenpark elektrisch zal zijn.

Wat willen werknemers?

Goed, dat is de situatie vanuit het oogpunt van werkgevers. Maar wat willen werknemers nou eigenlijk? Driekwart van leaserijdend Nederland geeft aan weer opnieuw voor een elektrische auto te kiezen. 25 procent zegt voor een andere aandrijflijn te kiezen als de keuze er zou zijn. Nog altijd is een grotere actieradius (65%) de grootste factor in dit verhaal. Een alternatief zou bijvoorbeeld een plug-in hybride kunnen zijn, mits de werkgever hiervoor openstaat.

Verder concludeert Onderzoeksbureau VMS | Insight dat Volvo en BMW de aantrekkelijkste merken zijn onder leaserijders. Daarmee heeft de Zweedse merk de Duitsers ingehaald, want BMW stond steevast op één. 32 procent van de zakelijker rijders geeft aan open te staan voor een nieuw automerk. Denk aan XPeng, een Lynk & Co, MG of BYD. (via Automotive Online)