Fabrikanten eigenlijk wel klaar met elektrische auto’s

Kom op jongens, zijn we net lekker op weg, zijn fabrikanten alweer klaar met EV’s?

Het zal jullie niet ontgaan dat er een shift is van auto’s met verbrandingsmotor naar auto’s met een elektromotor. Er zijn veel redenen om de overstap te maken. Ja, het is milieuvriendelijker. Maar – zeker als je thuis kunt laden – is het geweldig om altijd met een volle accu te vertrekken. En met de EV’s kun je ver genoeg komen.

EV’s worden populairder en we verwachten dat die stijging doorzet. Maar volgens AutoExpress is dat niet het geval. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde Mike Rutherford verliezen fabrikanten hun interesse in EV’s.

Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen. Denk aan de hoge prijzen, kleine marges en het ongemak voor veel consumenten. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die ‘een auto’ wensen waarmee ze gewoon autodingen kunnen doen, zoals rijden in plaats van de hele tijd laden.

Fabrikanten klaar met elektrische auto’s

Ook schijnen er veel ondernemingen te zijn die geen interesse hebben om hun vloot te voorzien van nog meer EV’s. Dit is ook precies de reden dat merken als Suzuki en Land Rover het alsnog goed doen: ondanks het gemis van een elektrische auto kunnen de merken prima het hoofd boven water houden.

Niet alleen in Duitsland zakt de interesse naar elektrische auto’s (met dik 14%), maar in het Verenigd Koninkrijk is eenzelfde trend waarneembaar, aldus de Britse kwaliteitspublicatie. Fabrikanten spelen daar – helaas – op in door de productie te verlagen. Ze gaan die auto’s immers lastiger verkopen.

NUANCE!

Dan nog eventjes een AB-nuance eroverheen. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland is men nog zeer gecharmeerd van de auto met verbrandingsmotor. In beide gevallen hebben de landen er een enorme autoindustrie die nog erg veel doet met plofmotoren.

Een stap terug, twee vooruit

Daarbij is een stijgende lijn naar boven iets dat je van een afstandje moet bekijken. Stappen vooruit gaan altijd gepaard met een paar stappen terug. Het lijkt wel een soort ‘do-or-die’-moment te zijn voor veel fabrikanten. Je zou ook kunnen zeggen dat de traditionele autofabrikanten nog te veel leunen op de ICE’s en meer moeten oefenen om EV’s te bouwen.

Een van de grootste wapenfeiten van Tesla is niet zozeer de auto, maar tegen welke prijs de toko van Elon Musk ze kan bouwen. Ook heeft Tesla de typische EV-nadelen (range, laadtijden, infrastructuur) zelf aangepakt. Daarnaast staan er een hele hoop Chinese kapers op de kust met een compleet arsenaal aan EV’s om de boel over te nemen.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer. Wat denk jij? Moeten fabrikanten nu doorzetten met de ontwikkeling en productie van EV’s? Of juist investeren in lobbyisten om te zorgen dat de auto met verbrandingsmotor nog eventjes gebouwd kan worden? Laat het weten, in de comments! De beste inzending krijgt een digitale hoedtik van @nicoslasr in de Autoblog Podcast!

Fotocredit: BMW i5 en Mercedes EQE door @benja01 via Autoblog Spots!