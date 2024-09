Europese auto-industrie luidt noodklok: nu actie nodig

De Europese auto-industrie roept op tot actie na tegenvallen elektrische autoverkopen.

Het gaat alles behalve lekker met de autoverkopen van elektrische voertuigen in Europa. Dat heb je vanmorgen aan de hand van de cijfers kunnen lezen. Reden voor de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) om aan de bel te trekken namens de industrie. Ze roepen op tot actie vanuit de EU.

ACEA op de bres voor de auto-industrie

Wat de ACEA betreft moet Brussel in actie komen met noodmaatregelen voordat de strenge doelstellingen voor auto’s en bestelwagens in 2025 van kracht worden. De organisatie vraagt de EU om nog eens goed te kijken naar de geplande CO2-maatregelen en deze waar nodig aan te passen. Mocht alles blijven zoals het nu gaat kan dit stevige gevolgen hebben voor de auto-industrie. De EU kan wel willen dat alles naar 0 gram CO2 gaat, maar als niemand de duurzame auto’s afneemt draaien autofabrikanten geen omzet.

Europese autofabrikanten, verenigd in de ACEA, roepen de EU-instellingen op om met dringende noodmaatregelen te komen voordat de nieuwe CO2-doelstellingen voor auto’s en bestelwagens in 2025 van kracht worden.

De ACEA benadrukt dat ze het klimaatakkoord van Parijs ondersteunen en de plannen van de EU om de transportsector in 2050 stevig te verduurzamen. Toch zijn er aanvullende elementen nodig omdat de overgang naar vergroening niet zo vanzelfsprekend gaat als de theorie schetst.

Aan Brussel de complexe taak hier handen en voeten aan te geven. De situatie binnen de auto-industrie kan niet genegeerd worden. Een dip in verkopen hoeft niet het einde van de wereld te betekenen. Als dit zo doorgaat op de lange termijn heeft dat natuurlijk wel zware gevolgen. De vraag is of de europarlementariërs de kop in het zand steken als in “Dat loopt wel los”, of dat ze serieus in actie gaan komen. Wat dat betreft spannende tijden voor industrie. En niet op een goede manier.