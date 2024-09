Elektrische autoverkoop door het putje

De verkoop van elektrische auto’s in Europa is flink gekelderd.

Met de kersverse nieuwe kabinetsplannen klagen autobranches steen en been over een onbetrouwbare overheid. Daardoor zouden elektrische auto’s minder aantrekkelijk worden voor de consument. Echter, op Europees niveau blijkt de EV in zijn geheel minder in trek. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ACEA.

Europese elektrische autoverkoop

In augustus van dit jaar werden 92.627 elektrische auto’s verkocht. Dat is een daling van maar liefst 44 procent in vergelijking met augustus 2023. Opvallend, omdat er in vergelijking met een jaar geleden alleen maar meer elektrische modellen zijn bijgekomen. Er is dus meer keuze, echter zit de markt niet op deze auto’s te wachten.

Verleden jaar waren elektrische auto’s nog goed voor een Europees marktaandeel van 21 procent. Dat is nu gedaald tot 14,4 procent. De grootste markten waar kopers de elektrische auto laten staan zijn Duitsland en Frankrijk. Met name de Duitsers lijken het te hebben gehad met EV’s. Maar liefst 69 procent minder verkopen. In Frankrijk gaat het om dik 33 procent minder verkopen.

Hybride wel in trek

Terwijl EV’s blijven verstoffen in de showroom verkopen de hybride modellen juist wel goed. Met 201.552 verkochte auto’s is dat een stijging van 6,6 procent jaar op jaar. De verkoop van traditionele benzine- en dieselauto’s daalde met 17,1 procent en 26,4 procent.

Ondanks de stijging van de hybride verkopen daalde de Europese autoverkoop in 2024 met ruim 18 procent. Toch heeft de markt in de periode januari tot augustus met een plusje van 1,4 procent te maken. Augustus was daarmee een uitzondering.

Dat de elektrische autoverkoop het niet goed doen past bij het beeld dat autofabrikanten schetsen. Onder andere de Volkswagen Groep trok eerder deze maand aan de bel. Het concern heeft miljarden geïnvesteerd in elektrische auto’s, de vraag blijft echter achter. Dat zie je nu terug in de cijfers.