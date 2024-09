Uiterlijk en specs MINI Aceman JCW gelekt

De dikste MINI Aceman is onderweg, want het nieuwe model komt er ook als JCW.

Eerder deze week lekte de nieuwe elektrische MINI Cooper JCW E uit. Voor het eerst komt er op basis van de elektrische Cooper ook een JCW. Dat was niet het enige wat via het Chinese ministerie van Industrie, informatie en technologie naar buiten kwam. De Aceman JCW is tevens gelekt. Dit is ‘m.

De volledig elektrische MINI Aceman JCW moet de krachtigste variant worden. Aangezien dit model zijn elektrische componenten deelt met de Cooper zijn de cijfers gelijk aan de Cooper JCW E. Dat betekent 258 pk en 341 Nm aan koppel. De topsnelheid komt uit op 200 km/u. De dikste Aceman die je nu kunt krijgen is de SE met 218 pk.

Typische JCW-kenmerken hebben zijn weg gevonden naar deze JCW. De grote 19 inch wielen helpen bij het spinazie aangezicht van deze elektrische auto.

De MINI Aceman JCW sprint in zeven seconden van nul naar honderd kilometer per uur. Dat maakt het geen raket bij het stoplicht. Het is vooral een vlotte rakker. Zo moet je deze auto zien.

De afmetingen van de MINI Aceman JCW zijn via dezelfde bron gelekt. We hebben het over 4094 mm in de lengte, 1754 mm in breedte en 1515 mm in hoogte met een wielbasis van 2606 mm.

MINI onthult de dikste Aceman ooit tijdens de autoshow van Parijs. Dat is over minder dan een maand. De reden dat het voertuig is gelekt via een Chinese bron is geen toevalligheid. De productie van de Aceman is in China, uiteindelijk moet de auto ook in Europa geproduceerd gaan worden. Heeft MINI ook niet te maken met vervelende importtarieven.

