Verrassende details over opvolger Lexus LFA

Het is inmiddels geen verrassing meer: er komt een spirituele opvolger van de Lexus LFA. En die 100% elektrische sportauto komt sneller dan je denkt, blijkt uit navraag van Autoblog.nl.

In december 2021 onthulde Lexus de Electrified Sport concept, samen met nog vijftien batterij-elektrische voertuigen (BEV’s). De Electrified Sport concept is de visie van Lexus op een toekomstige, volledig elektrische high-performance sportwagen – door velen gezien als de opvolger van de legendarische Lexus LFA. Dat smaakt natuurlijk naar meer.

Maar ja, echte details geeft Lexus nog niet. Toevallig zaten we onlangs samen aan tafel met Spiros Fotinos, Director Lexus Europe & EV Planning bij Toyota Motor Europe. Deze beste man kan dus best het een en ander vertellen over deze elektrische sportauto. Tijd voor een openhartig gesprek.

LFA als iconisch referentiepunt

Fotinos: “De rol die de LFA voor ons heeft gespeeld is vrij uniek. Zoals je weet zijn er maar 500 exemplaren van gebouwd. Dat zijn niet veel auto’s. Maar de auto is nog altijd een uithangbord voor het merk Lexus. De auto diende als iconisch referentiepunt, en eigenlijk nog steeds. De auto is voor ons de perfecte verbeelding van de ‘Lexus signature’. Die handtekening proberen we in elke auto die we bouwen terug te laten keren.”

Zintuigen moeten geprikkeld worden

Toch is volgens Fotinos meer om rekening mee te houden. “Nu elektrificatie voor de deur staat, moeten we denken aan ‘wat is de volgende stap?’. Wat is de volgende ‘pinnacle driving experience’? Als je in een LFA stapt of in een LC 500, dan worden de zintuigen direct geprikkeld zodra je de motor start. Dat is geen toeval. Dat is allemaal tot in de puntjes uitgedacht. Denk aan de samenwerking die we hebben met Yamaha voor het perfecte geluid. Als je in een BEV stapt en je drukt op een knop, dan gebeurt er niet zo heel veel. Ik kom van een ‘hoe meer geluid, hoe sneller een auto’-generatie. Met elektrische auto’s is het juist andersom, nu is stilte vaak sneller.”

Elektrische sportauto heel belangrijk

Fotinos: “Waar ik op doel is dat een spirituele opvolger van de Lexus LFA niet alleen snel moet zijn, maar ook fantastisch moet klinken. Hoe voelt de auto aan? Hoe klinkt hij? De auto moet aan al die verwachtingen voldoen. Om die reden is de nieuwe elektrische sportauto zo belangrijk voor ons, want technologie die we in die auto stoppen zal zijn weg ook vinden naar andere Lexus-modellen. De auto laat zien dat Lexus een nieuwe weg inslaat.”

Conceptcar realistisch?

Nu ziet de Lexus Electrified Sport Concept er – gebaseerd op alleen de foto’s – behoorlijk onrealistisch uit. Fotinos reageert: “Hoe realistisch is die concept car? Kunnen we hem maken zoals we hem hebben voorgesteld? Je moet weten dat ik diezelfde vraag ook gesteld kreeg toen we de Lexus LF-LC Concept voorstelde. Mensen waren onder de indruk, maar het in productie nemen leek een onmogelijke missie. Kunnen wij het maken? Nou en of.”

Productieversie komt sneller dan je denkt

“Heel lang wachten hoeft niet meer. Als die auto de rol moet vervullen van technologisch uithangbord voor Lexus’ geëlektrificeerde toekomst, dan kunnen we niet wachten tot 2030. Dan moet de auto al komen voor de marktintroductie van alle andere types”, zegt Fotinos.

Voor- en nadelen

Volgens de topman kent Lexus ontzettend goed de na- en voordelen van een LFA-achtige benadering voor de auto. “Maar we hebben ook veel geleerd van de Lexus LC. We hebben dus meerdere referentiepunten waarop we kunnen bouwen. Ik vind het persoonlijk ontzettend belangrijk dat mensen daadwerkelijk de kans moeten krijgen om een exemplaar te kopen. Een ‘sorry maar helaas’ wil ik liever niet verkopen.”

Autoliefhebbers

Hij vervolgt: “Waarschijnlijk vindt Koji Sato het idee van een limited edition ook helemaal niets. Hij is niet alleen de president van Lexus International maar ook de baas van GAZOO Racing. Hij is bovendien een echte autoliefhebber, net als Toyota’s topman Akio Toyoda. Dus ik denk dat het wel goed komt.”

Kennis wordt gedeeld

Saillant detail: het ontwikkelingsproces vindt bij Lexus plaats, los van GAZOO Racing. Maar kennis wordt wel gedeeld. Er zijn zelfs nog mensen in het team die aan de LFA hebben gewerkt en nu betrokken zijn bij de ontwikkeling van de elektrische sportauto.

Uiteraard hebben we ook meerdere mensen bij Lexus aan hun jas getrokken. Op basis van die informatie kunnen we stellen dat deze auto geen limited edition wordt, dat de auto een 2+2-interieuropstelling krijgt en dat GAZOO Racing – Toyota’s autosportdivisie – op bepaalde onderdelen betrokken is bij de ontwikkeling van de elektrische sportauto. Lexus spreekt bovendien nadrukkelijk over een sportscar en niet over een supercar. De Lexus zou bovendien een solid state batterij moet krijgen.

En toen was de tijd met Fotinos op. Maar goed: Lexus’ op stapel staande elektrische sportauto smaakt naar meer. Wij zijn benieuwd.