Heet! Lexus ‘LFA opvolger’ met verbrandingsmotor onderweg!

Er komt een opvolger voor de Lexus LFA en deze wordt voor de verandering niet elektrisch. Nogmaals: heet!

Vaak wordt de vraag gesteld aan een autoliefhebber: “wat is je droomauto?”. Een vraag met vele uiteenlopende antwoorden. Als geld geen rol speelt, je niet hoeft na te denken over verbruik, afschrijving, et cetera: er is vast een auto die boven de rest uit steekt.

Lexus LFA

Goed, die vraag gaan we niet aan jou stellen, al mag je hem gerust beantwoorden. Het antwoord op die vraag voor ondergetekende is namelijk Lexus LFA. Wellicht raar, maar zeker waar. De onderschatting bij release, de briljante motor met eveneens briljante uitlaat: een briljante auto, wat mij betreft. Toen de auto in 2020 tien jaar oud werd, schreven we er al een mini-special over.

Opvolger

Lexus heeft sinds de LFA niks meer gedaan in dit segment. Sindsdien moet je het doen met bijvoorbeeld een RC F, die een beetje tegenviel. Of een LC500, wat dan weer wel een heerlijke coupé is. Beide zijn het geen LFA’s. Als je een nieuwe LFA wil, moet je wachten tot Lexus de Electrified Sport op de markt brengt. Deze concept car moet een soort next-generation Lexus LFA worden met uiteraard een volledig elektrische aandrijflijn.

LFA opvolger met benzinemotor!

De Electrified Sport is met een acceleratietijd van 2 seconden aardig rap, maar een LFA gaat natuurlijk om die heerlijke 1LR-GUE motor. Oké, die keert niet terug, maar Lexus gaat toch proberen om de LFA opvolger te voorzien van een brandstofmotor. Er komt een versie van de Electrified Sport op de markt met een twin-turbo vierliter V8. Lexus werkt al een tijdje aan een nieuwe reeks F-modellen en het gaat om dezelfde motor die op die geruchten aansluit. Deze motor gaat te vinden zijn in onder meer de LC F.

Hybride

De vierliter V8 wordt aangesloten op een hybride-systeem in de Lexus LFA opvolger. Misschien vind je dan de term ‘LFA opvolger’ een beetje raar, want het zou ook gaan om hetzelfde TNGA-L platform. Toch moet de LFA2, zoals de bron hem noemt, daar net een stapje boven staan. Waar de LC in de basis een luxueuze GT is, moet dit een pure sportauto worden. Afhankelijk van de cijfers misschien wel een supercar. Het wordt in ieder geval een soort laatste ode aan de sportauto met verbrandingsmotor.

Zoals de plannen nu lijken komt de Lexus LFA opvolger namelijk eerst te komen, alvorens dus dezelfde auto met een EV-aandrijflijn op de markt komt. De LFA van het heden en de toekomst dus, allebei gepland voor 2025. We zijn erg benieuwd. (via BestCarWeb)