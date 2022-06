Verbod verbrandingsmotoren in 2035: motorfietsen buiten schot

Het is een kwestie van tijd voordat benzine- en dieselmotoren worden uitgebannen. Toch ziet de toekomst van de motorfiets er ten opzichte van de auto nog net wat rooskleuriger uit.

Het idee om nieuwe auto’s of bestelauto’s met een verbrandingsmotor na 2035 te verbieden wordt goed ontvangen binnen het Europese overheidsorgaan, al vindt er met verschillende commissies nog wel onderhandeling plaats over de precieze invulling van het plan.

CO2-emissies drukken

Het gaat in alle plannen natuurlijk wel om nieuwe auto’s, dus een gebruikte auto met verbrandingsmotor kopen, blijft natuurlijk mogelijk. Maar realiseer wel dat de Europese landen er alles aan zullen doen om de gemiddelde CO2-uitstoot te drukken. Dat kan natuurlijk met strengere belastingmaatregelen op voertuigen met een verbrandingsmotor. Het zijn bijzondere tijden voor de petrolheads.

Fit for 55 in 2030

Want in het complete pakket maatregelen – ‘Fit for 55 in 2030’ gedoopt – draait het maar om een ding: CO2-reductie. In het voorstel valt te lezen dat tegen 2035 emissievrije wegmobiliteit moet worden bereikt, een doelstelling voor het hele wagenpark van de EU om de uitstoot van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen met 100% ten opzichte van 2021. De tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zouden worden vastgesteld op 55 procent voor auto’s en 50 procent voor bestelwagens.

Motorfietsen voorlopig buiten schot

Werk aan de winkel dus, maar motorfietsen blijven voorlopig buiten schot, zo kunnen we bij Autoblog bevestigen. Dana Popp, woordvoerster van het Europees Parlement, zegt in een reactie het volgende: “Ik kan bevestigen dat het huidige voorstel alleen betrekking heeft op auto’s en niet op motorfietsen. Het nieuwe wetsvoorstel is van toepassing op de categorieën M1 en N1.”

Dat behoeft natuurlijk even wat uitleg. Onder de M1-categorie vallen voertuigen met vier wielen die geschikt zijn voor het vervoeren van personen, tot een maximaal van acht, exclusief bestuurder. Onder de N1-categorie vallen bestelwagens die niet zwaarder zijn dan 3.500 kilogram. In het wetsvoorstel worden motorfietsen niet genoemd.

Toekomst

Over de toekomst van de motorfiets is nog maar weinig bekend. Natuurlijk worden de regels voor motorfietsfabrikanten alsmaar strenger, maar voorlopig mag de verbrandingsmotor gewoon blijven. Uiteraard werken diverse merken wel aan volledig elektrische motorfietsen, dus er komt veel aan in de toekomst.