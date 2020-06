Verrassing: 130 is veiliger dan 120 op de snelweg!

Volgens wetenschappelijk onderzoekers is 130 km/u dus veiliger gebleken dan 120 km/u. Ook wij vinden veiligheid erg belangrijk.

De maximumsnelheid weet de gemoederen lekker bezig te houden. Denk bijvoorbeeld aan Volvo, dat alle producten begrensd op 180 km/u. Aan de andere kant zien we dat de (met name Duitse) fabrikanten stiekem hun herenakkoord negeren en de auto’s tegen betaling ‘begrensd’ op 280 km/u of zelfs 305 km/u!

100 km/u

Daar heb je niets aan, “want je mag toch maar 120”, horen we vaak. We hebben gek genoeg nu meerdere snelheden in Nederland. Dankzij de niet al te proactieve werkwijze van de heer Bleeker mogen we nu niet harder dan 100 km/u overdag rijden. Gaap. Naast milieuredenen waren er volgens diverse partijen nog meer redenen om de snelheid te verlagen. Het zou namelijk ook veiliger zijn.

2012

Maar was 130 km/u dan zo slecht qua veiligheid? De snelheid is pas sinds 2012 ingevoerd (met dank aan de VVD) en uiteraard moet er wel grootschalig onderzoek gedaan worden om een paar dingen uit te vogelen. Het eerste is natuurlijk: heeft het überhaupt zin gehad? Kom je ook eerder op je werk aan? Het tweede gedeelte is veiligheid. Is 130 km/u echt zo veel onveiliger? Een en ander werd al verklapt op BNR, maar nu zijn de rapporten openbaar.

Onderzoek

Gelukkig heeft het SWOV onderzoek gedaan. SWOV staat voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens de SWOV zijn de effecten heel erg afhankelijk van de locatie waar de limiet geldt. In het noorden van Nederland (Friesland, Drenthe, Groningen) kun je serieus wat tijd besparen: het gaat om grote afstanden en lange stukken met de snelheidszone. Op veel andere gedeeltes is de winst overigens minimaal. In de afgelopen jaren zijn Nederlandse automobilisten een paar kilometers per uur vlotter gaan rijen.

130 veiliger dan 120!

Wel is het verschil tussen de linker- en rechtstrook wat groter geworden. Er was een toename te zien op de linkerbaan ten opzichte, maar volgens het SWOV kan dit niet eenduidig worden toegeschreven op de 130 km/u. Sterker nog, volgens het SWOV is de linkerkant veiliger met 130 km/u, dan met 120 km/u.

Infrastructurele veiligheidsmaatregelen

Ook opmerkelijk, ondanks dat we een al een tijdje 130 km/u mogen rijden (en binnenkort waarschijnlijk niet meer), is nog niet alles aangepast op 130 km/u. Volgens het SWOV zijn er nog veel aanvullende infrastructurele veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden. Voornamelijk als het gaaom om veiligheid in/van de de berm. Het kan dus nóg veiliger. Het onderzoek betreffende veiligheidseffecten kun je hier lezen, de effecten op het gedrag bekijk je hier.