Onderzoek: 130 km/u leidt NIET tot meer verkeersdoden

Als je sneller mag rijden op de snelweg, dan krijg je automatisch meer verkeersongevallen. Dat is de theorie. Dus, toen de overheid besloot dat we in 2012 130 km/u mochten rijden, was er de vrees dat dit direct zou leiden tot meer verkeersongelukken. Maar klopt dit wel, of is de praktijk toch net iets anders? Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft hier de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan, bij de BNR Nationale Autoshow presenteerde directeur Peter van der Knaap de bevindingen.

Zijn conclusie is vrij opvallend. Want enerzijds is het aantal verkeersdoden op 130 km/u-wegen sinds 2012 toegenomen. Bij snelwegen waar je niet 130 km/u mag rijden, is deze stijging echter nog groter.

Je zou nu kunnen denken ‘a-ha, dus die 130-wegen zijn veiliger?’. Nee, zo’n feest is het helaas ook nog niet. Op de 130 km/u-snelwegen vallen nog steeds meer verkeersdoden dan op de snelwegen waar je 100 en 120 km/u mag rijden. Maar het aantal doden op de 100- en 120-wegen, groeit sneller dan het aantal doden op de 130-wegen. Als deze stijgingen zo doorzetten, dan zouden in theorie op een gegeven moment 100- en 120-wegen veiliger kunnen zijn dan 130-wegen. Maar zover zijn we nog niet.

Waarom er op die niet-130-wegen een grotere stijging is in het aantal verkeersdoden? Daar heeft Van der Knaap geen onderzoek naar gedaan, maar hij vermoedt dat het komt door smartphones. Honderddertig rijden vraagt immers meer oplettendheid van de bestuurder dan 120 of zelfs 100. Bij die lagere snelheden, kan je als bestuurder geneigd zijn een ‘secundaire taak’ te zoeken. Appen op je smartphone, bijvoorbeeld. Wat weer onveilig is.

Tegelijkertijd mogen de snelwegen wat Van der Knaap betreft nog wel een stukje veiliger worden. Zo is er eerder al bedacht dat je bij 130-wegen geen obstakels in de berm wil hebben, binnen dertien meter van de snelweg. Denk aan lantaarnpalen en snelheidsborden. Ruim een kwart van de wegen heeft deze obstakels nog wel binnen die dertien meter. Tien procent zou deze obstakels zelfs binnen de vijf meter hebben. En aangezien 40 procent van de snelwegdoden komt door botsing met zo’n obstakel, is het een aardig groot probleem, aldus Van der Knaap. Deze kritiek kon ook tijdens de Autoshow nog op een reactie van Den Haag rekenen.

Terecht dat SWOV aandacht vraagt voor veilige bermen. Echter als je bomen wil verplaatsen, komt half Nederland in opstand. We gaan er alles aan doen om het op orde te stellen. Remko Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD

