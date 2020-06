Jaguar overweegt radicale wijzigingen voor XE en XF

Zowel de XE en de XF scoren niet zo goed als Jaguar gehoopt had. Zou een radicale wijziging helpen?

Met de Jaguar XE wilde het merk het opnemen tegen de BMW’s 3 Serie, Audi’s A4 en Mercedes C-klasse van deze wereld. De XF is een maatje groter en concurreert dan ook met de 5 Serie, A6 en de E-klasse. De Jaguar XE kreeg onlangs nog een facelift en later dit jaar komt er een update voor de XF. Voor beide modellen zijn er echter vraagtekens voor de toekomst.

Want zowel de Jaguar XE als de XF verkopen niet zo goed als het concern gehoopt had. Het geld klotst nu niet bepaald tegen de plinten bij de Britten en dus moet men goed nadenken wat te doen met de modellen. Volgens Autocar bestaat de kans dat een radicale wijziging de enige redding kan zijn van beide modellen.

In het geval van de XE zou een restyling tot hatchback tot de mogelijkheden behoren. De XF blijft een sedan in dit toekomstplaatje, maar dan enkel volledig elektrisch. Met dit scenario grijpt Jaguar hard in en dat is wellicht broodnodig voor een succesvol voortbestaan van zowel de XE als de XF.

Een hatchback klinkt niet eens zo heel gek. 17 jaar geleden kwamen ze bij Jaguar al eens met een concept op de proppen. Dit was de RD-6, getekend door de toenmalige designbaas Ian Callum.

De komende 12 maanden zijn cruciaal voor Jaguar. Door de corona pandemie heeft het automerk zware financiële cijfers te verwerken. Doorgaan op de huidige manier lijkt geen goede oplossing op de lange termijn. Ingrijpen in het modellengamma en de boel omgooien kan soelaas bieden.