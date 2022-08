EV volladen via Fastned? De prijzen zijn gestegen!

Fastned heeft sinds gisteren de prijzen voor snelladen verhoogd.

De meeste mensen met een elektrische auto zullen thuis of op het werk laden. Ze komen sporadisch bij snelladers langs de snelweg. Bijvoorbeeld bij een aanbieder zoals Fastned. Als je het zelf moet betalen wil je er ook niet te vaak komen, want goedkoop is het niet.

Duurder, goedkoper, toch weer duurder

Voor snelladen betaal je een prijs. En door stijgende energieprijzen in Europa voelt Fastned zich genoodzaakt ook de prijzen aan te passen. Vanaf maandag 1 augustus 12:00 betaal je 0,68 eurocent per kWh bij een snellader in Nederland. Wie de prijzen van het snellaadbedrijf in de gaten heeft gehouden de afgelopen tijd weet echter dat het nog duurder kan.

In november 2021 werden de prijzen al eens verhoogd naar 0,69 eurocent per kWh. Echter door de verlaging van het btw-tarief konden de prijzen weer omlaag. Van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 geldt in Nederland het lage btw-tarief van 9% op de verkoop van elektriciteit. Fastned communiceerde destijds dat de laadtarieven dan ook tot 1 januari 2023 zou uitkomen op 0,62 per kWh. Daar komt het bedrijf nu toch op terug.

En nu is Fastned weer duurder. Het laadtarief ligt nu dus op 0,68 eurocent per kWh. Met nog een extra stukje info over toekomstige prijswijzigingen.

Fastned gaat prijzen actief herzien

Door de volatiele energiemarkt heeft Fastned besloten mee te bewegen met de laadtarieven. Van maand tot maand kijkt de aanbieder van snelladers naar de Europese energieprijzen en past indien nodig de tarieven aan. Mocht de prijs aangepast worden dan doet het bedrijf dit altijd op de eerste van de maand.

Irritant voor klanten, want je weet zo van tevoren niet honderd procent waar je aan toe bent. Het is nu 0,68 cent, maar het kan over een paar maanden bijvoorbeeld 0,70 of 0,72 eurocent per kWh worden. Het volladen van een elektrische auto kan nog een prijzig grapje worden zo.

Goldmembers

De genoemde tarieven in dit artikel is voor pay-as-you-go. Goldmembers in Nederland betalen € 0.45 per kWh. Het lidmaatschap kost 11,99 euro per maand. Hieronder nog even opgesomd wat alle prijzen van Fastned zijn in binnen- en buitenland.

Standaardtarieven (Pay-as-you-go) per 1 augustus 2022

Nederland € 0.68 per kWh

Duitsland € 0.74 per kWh

België € 0.75 per kWh

Frankrijk € 0.59 per kWh (ongewijzigd)

Zwitserland CHF 0.75 per kWh

Verenigd Koninkrijk £ 0.54 per kWh



Gold membership tarieven per 1 augustus 2022