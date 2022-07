Verstappen en Hamilton gooien met modder na Silverstone

Hamilton deelde na de GP van Engeland een lekkere sneer uit aan Verstappen, die op zijn beurt het ook niet kon laten om even een opmerking te maken.

De GP van Engeland van afgelopen weekend verliep… beter dan vorig jaar. Goed, daar zal Zhou Guanyu het niet helemaal mee eens zijn, maar tussen Verstappen en Hamilton ging het prima. Tenminste, de twee heren hebben elkaar niet echt gezien dit jaar in de race. We zullen vast niet nog een keer hoeven te herhalen waarom dat misschien wel beter was.

Hamilton dist Verstappen

Hamilton kwam door zijn podiumplek wel met Charles Leclerc in de clinch. Wanneer iemand die in theorie strijdt voor een kampioenschapstitel samen met Hamilton de Copse-bocht benadert, krijg je toch even nare flashbacks. Gelukkig heeft niemand elkaar geraakt en is iedereen heel gebleven. En dat wilde Hamilton even benadrukken door een zieke diss te gooien op Verstappen, door Leclerc een volwassen coureur te noemen die wél zij aan zij door Copse kan. Oei.

Verstappen dist Hamilton

De pers smult er wel van wanneer coureurs elkaar een beetje uitdagen, dus uiteraard werd Verstappen gevraagd naar deze opmerking tijdens een interview naar aanloop van de GP van Oostenrijk. Wanneer er vanuit kamp Hamilton met modder gegooid wordt, kan kamp Verstappen niet achterblijven. En dus reageerde Verstappen ‘adequaat’.

Ik vind het wel knap dat je, wanneer je 37 jaar oud bent, op een gegeven moment begrijpt hoe je de apex moet halen. Hij leert dus wel. Dat is iets positiefs, ook voor jonge coureurs, dat als je 37 jaar bent je nog altijd kan leren. Je zag nu dat Charles hem minder ruimte gaf dan ik deed, dus dat zegt wel genoeg. En hij was niet voor niets degene die destijds een straf kreeg. Max Verstappen, gelooft niet in “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”

Wederom schoten afgevuurd, dus. Voor wie na het gejoel op Silverstone afgelopen weekend nog niet overtuigd was dat HAM en VER nog niet echt vrienden zijn. Al maken ze het elkaar op deze manier ook niet makkelijk.

Vooruit kijken

Verstappen vervolgt zijn verhaal wel door te zeggen dat hij het een ‘lompe opmerking’ vindt en vooral moet letten op zijn eigen prestaties. Met de GP van Oostenrijk voor de deur is het nog steeds spannend. Het is de ’thuisrace’ van Red Bull (op de toepasselijk geheten Red Bull Ring), maar Ferrari en Mercedes hijgen in de nek van Red Bull qua prestaties op het moment. De strijd is dus weer aan. (via De Telegraaf)