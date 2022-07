Lezersvraag: Wat vind jij de lelijkste modificatie aan een auto?

Wees maar niet bang, binnenkort zullen we de lezersvraag ook omdraaien en gaan we niet op zoek naar de lelijkste, maar naar de mooiste modificatie aan een auto.

Het is een onderwerp waar we altijd lekker over van mening kunnen verschillen; modificaties aan je auto. De een walgt ervan, terwijl de ander niet kan wachten tot hij een carbon-look spoilerlipje op de achterklep kan plakken.

Zoveel mensen zoveel wensen en dan zijn er ook nog eens evenzoveel smaken. Die allemaal verschillend zijn. Maar feit is wel dat er flink wat gemodificeerd wordt aan onze auto’s. Ik bedoel, er zijn duizenden bedrijven die aftermarket onderdelen leveren voor onze heilige koeien.

Maar welk van die modificaties vind jij nou het minst geslaagd?

Ik wil geen modificatie aan mijn auto. Of toch wel?

Ondergetekende gaat er altijd prat op dat hij een ‘originaliteits-nazi’ is. Met andere woorden, ik rijd het liefst alleen maar in een auto die nog net zo is als toen hij de fabriekspoorten verliet. En mocht er dan tóch iets aan gewijzigd worden, dan alleen met origineel spul van dezelfde fabrikant.

Dacht ik. Ik heb namelijk gisteren iets veranderd aan mijn Porsche Boxster. Die werd namelijk ooit origineel geleverd met de allerzwakste halogeenkoplamjes die je je maar kunt voorstellen. In het donker rijden was gewoon gevaarlijk, je zag namelijk vrijwel niets. Bovendien vond ik het niet mooi, hoe origineel het ook was…

Daarom heb ik er zelf ledlampen ingezet. in plaats van 1200 Lumen heb ik er nu 4000. En in plaats van geel, zijn ze nu helder wit. Bovendien verlichten ze de rijbaan uitstekend én heb ik geen enkel lichtsignaal van een tegenligger gehad toen ik ze uitprobeerde. Dat zit dus wel goed.

Ik vind weinig aanpassingen echt mooi

Voorlopig blijft dit de enige modificatie, want meer vind ik over het algemeen niet mooi. Sterker, ik ben lid van een 981 Boxstergroepje op Facebook en daar zie je aan de lopende band modificaties aan de auto’s En dat vind ik dus niet mooi. Spoilers niet, dikke wielkasten niet, strepen niet. Allemaal niet.

Maar het minst geslaagd vind ik de zwarte wielen. Niet alleen onder de Boxster, maar onder alle auto’s. Ik vind het eruit zien als een stel zwarte knopen onder een auto, terwijl het aluminiumkleurtje juist zo’n mooi contrast geeft. Bah. Hoeft van mij niet.

Maar da’s persoonlijk hè?

Rest alleen de vraag; wat vind jij nou de minst geslaagde modificatie aan een auto? Of vind je alles lelijk, kan ook natuurlijk. En als je ons zou willen vertellen waarom je het niet mooi vindt, zouden we dat extra leuk vinden.

Vragen we jullie volgende week wat jullie het mooist vinden. In het kader van de positiviteit is dat!