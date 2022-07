“Verwacht geen BMW in de Formule 1” aldus BMW

Dat BMW weer te vinden is op Le Mans over een jaar is helaas geen recept voor meer. BMW M-baas Frank van Meel laat weten dat een terugkeer in de Formule 1 ‘onwaarschijnlijk’ is.

De 24 uur van Le Mans gaat in 2023 waarschijnlijk extra interessant worden. Een breed scala aan fabrikanten heeft zich bezig gehouden met de LMDh-klasse. Hierdoor vechten ex-Le Mans racende merken als Peugeot, Porsche, en zelfs Ferrari en BMW het weer eens uit op het heilige asfalt van Le Mans. Sommige van die merken hebben al jaren niks meer te maken met de topsporten op autogebied, dus een return is best tof. Ook in de Formule 1 gaan ‘straatautomerken’ een extra belangrijke rol spelen nu Audi en Porsche zich weer gaan ontfermen over de sport.

BMW in de Formule 1

BMW heeft ook jarenlang in de Formule 1 gezeten, meest recentelijk nog door samen te werken met Sauber. Nu BMW weer op Le Mans te vinden is en rivaal Audi Formule 1 onveilig gaat maken, is een terugkeer naar de Formule 1 iets voor BMW? “Nee”, aldus BMW M-baas Frank van Meel.

Verwacht van niet

“We zijn blij met wat we doen met de LMDh-auto” laat Van Meel weten aan Autocar. “Wij zijn nog niet concreet bezig met Formule 1 omdat zij pas in 2026 plannen om te elektrificeren. Ook kunnen we vrijer zijn met de LMDh-auto als het gaat om plannen die relevant zijn voor straatauto’s. Zo deelt de LMDh-auto zijn geëlektrificeerde V8 met de aankomende BMW XM. Ook de aerodynamica en motorkoeling is relevanter voor een LM-auto dan voor een Formule 1-auto.”

Kortom, BMW heeft genoeg redenen om Formule 1 momenteel even links te laten liggen en zich vol te storten op Le Mans. Van Meel lijkt echter wel te suggereren dat het niet een volmondige ‘nee’ is. Zeg nooit nooit.