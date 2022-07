Hamilton dist Verstappen: ‘Leclerc is WEL verstandig’

Hamilton dist Verstappen op een Hamilton-esque manier.

Tijdens elke Formule race zitten @jaapiyo en ondergetekende op de redactie de race te bekijken. Als het saai is kunnen we het over de mooiere dingen van het leven hebben, als het spannend is moeten we keihard aan de bak. In de jaren van Hamilton-dominantie betekent dat we alle Georgische wijnen, Russische windhonden en Albanese pantoffels uit ons hoofd kennen en op lexicografische wijze kunnen opdreunen.

Edoch, gisteren waren we beide aan het juichen voor Hamilton. Het is natuurlijk een racer pur-sang. Natuurlijk wil een coureur met een ronde voorsprong winnen, maar dit soort gevechten maakt de sport attractiever. Hoe mooi zou het geweest zijn als Hamilton de GP van Engeland 2022 kon winnen? Als de safetycar niet kwam (de Alpine van Ocon viel uit), had de Brit de race wellicht een goede kans gehad. Hoe mooi zou dat geweest zijn? Stiekem hadden we beide wat bias jegens de bijna achtvoudig wereldkampioen.

Hamilton dist Verstappen

Maar ja, dat juichen voor Hamilton hebben dus we iets te voorbarig gedaan. Want na de race werd het namelijk al weer eng. De psycologische oorlogsvoering en bekende mindgames werden namelijk weer gespeeld. Aan Sky Sports liet Hamilton namelijk weten dat je met Leclerc wél eerlijk kunt racen op Silverstone…

Charles heeft het geweldig gedaan. Wat een strijd. Hij is een heel verstandige coureur. Duidelijk heel anders dan wat ik hier vorig jaar heb meegemaakt. Zo konden we zij aan zij door Copse, zonder problemen. Wat een gevecht! Lewis Hamilton, dist Verstappen op epische wijze.

Ouch! Shots Fired! Dat is even een duidelijke verwijzing naar vorig jaar. Toen waren het Verstappen en Hamilton die aan het vechten waren in de eerste ronde. Dat ging een paar bochten goed, totdat de twee elkaar raakten in Copse.

Was het niet Hamiltons fout?

Wat wel vreemd is aan deze opmerking, is dat Verstappen juist wél ruimte liet in Copse voor Hamilton. Het was namelijk de Brit die te enthousiast de bocht inging, onderstuurde en zo de Red Bull raakte. Daarvoor werd hij door de wedstrijdleiding ‘overwegend’ als schuldige aangewezen voor het race-incident.

Overigens hopen we alsnog dat Hamilton aansluiting kan vinden bij de top van het veld. Zelden hebben we zo op de redactie zitten kirren als de laatste paar ronden op Silverstone. Dan nemen we de interviews maar voor lief.

Meer lezen? Dit is de stand na de GP van Engeland 2022!