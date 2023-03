Dit is waarom Hyundai beter is dan BMW

En dat niet alleen, Hyundai is ook beter dan Tesla. En Mercedes. En Porsche. En nog veel meer merken

Hyundai is lekker bezig. Zeker met de Ionic 5, althans in de ogen van ondergetekende. Het is een fraaie elektrische auto, ruim, kan snel laden en je komt er ook nog een eind mee. Als je een beetje normaal doet tenminste, maar dat geldt voor alles.

Maar wat nog veel fijner is, is dat Hyundai in de Ioniq 5 ook heeft vastgehouden aan fysieke knoppen. Tuurlijk, er zit wel een scherm in, maar je kunt de belangrijkste zaken nog gewoon met een knop bedienen en niet alleen via een touchscreen.

Hyundai is beter dan BMW

Maar dat wisten we toch al, hoor ik jullie denken? Klopt, dat wisten we al. Maar de designbaas van Hyundai heeft gezegd dat ze aan de fysieke knoppen blijven vasthouden, ook in de toekomstige modellen.

Om te beginnen heeft de Ioniq 6 óók wat fysieke knoppen onder het scherm, dus de trend is inderdaad doorgezet. Maar da’s nog niet alles, de Hyundai-honcho heeft gezegd dat álle modellen in de toekomst knoppen houden. Zelfs in de luxe Genesis-modellen. Is een kwestie van veiligheid, vinden ze daar.

Als je voor het aanzetten van je stoelverwarming eerst door 3 menu’s moet heen scrollen, kijk je even niet op de weg en ja, dat is gewoon onveiliger. En daarmee maakt Hyundai zich dus beter dan BMW. Want die halen alle knoppen juist weg!

Evenals vele andere merken, met Tesla natuurlijk eenzaam en alleen bovenaan.

Dus, automerken, doe als Hyundai en laat de fysieke knoppen blijven. Niet alleen is dat veiliger, je maakt ons er ook nog eens gewoon blij mee!