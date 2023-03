Schiphol gebruikt de nieuwe Ranger Raptor als vogelverschrikker

Schiphol heeft dure vogelverschrikkers in de vorm van de nieuwe Ranger Raptor.

Pick-ups zijn dikke bakken, maar ja, wat moet je ermee in Nederland? Voor de meeste toepassingen is een busje of een SUV gewoon handiger. Toch heeft Schiphol een toepassing gevonden voor een dikke pick-up, namelijk als vogelverschrikker.

Het gaat om de afdeling Bird Control, die moeten zorgen dat Schiphol ‘vogelvrij’ is. Als een vogel in een motor terechtkomt is dat niet alleen heel vervelend voor het beest zelf, maar ook voor de vliegmaatschappij en voor de passagiers.

Daarom is er dus Bird Control, die nu een nieuw vervoersmiddel heeft. Daarbij hebben ze gekozen voor een dikke pick-up: de nieuwe Ranger Raptor. Deze heeft een biturbo V6 diesel met 288 pk en 491 Nm koppel. Niet verkeerd voor een bedrijfswagen.

De Raptor wordt dus gebruikt om langs de landingsbanen te rijden en het gevogelte af te schrikken. Dit doen ze onder andere met lasers, lichtkogels en vogelgeluiden.

Je vraagt je wellicht af waarom er K3 op de auto staat. Dat is niet omdat de Bird Controllers fan zijn van een bepaalde meidengroep. Dit staat voor ‘Kievit 3’. De vogelverschrikkers gaan als kievit door het leven en er zijn drie auto’s, vandaar.

Met de keuze voor de Ranger Raptor stapt Bird Control af van Volkswagens, die ze tot nu toe altijd gebruikten. Hiervoor hadden ze onder meer de Amarok, Tiguan en de Touareg in gebruik.

De gedachtegang hierachter kunnen we wel raden. Aangezien de nieuwe Volkswagen Amarok technisch een Ford Ranger is konden ze net zo goed voor de Ranger gaan. Die is er als Raptor en ook niet onbelangrijk: die is nu leverbaar, in tegenstelling tot de Amarok.

Benieuwd of de Ranger Raptor wat is? Check hieronder de rijtest!

Foto’s: Gideon van Gend via LinkedIn