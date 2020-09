Verstappen heeft er geen zin meer in na de GP van Toscane - Autoblog.nl

Max Verstappen is er helemaal klaar mee. Op deze manier heeft hij er geen zin meer in.

Twee weekenden in Italië, twee tragoidia’s voor Max Verstappen. Er was bij sommigen nog een klein beetje hoop voor de Grand Prix van Monza dat Verstappen en Red Bull stiekem toch nog een kansje op de titel hadden. De partymode werd afgeschaft en de Honda-motor was misschien wel beter dan verwacht. Maar na een ontzettend teleurstellend weekend en vooral een tergende race was die hoop voorgoed voorbij. Zelfs Helmut Marko moest dat achteraf toegeven. MV33 zelf liep dan ook een beetje leeg na de race.

Maar goed, je moet door. Dit weekend was het alweer tijd voor de volgende Grand Prix op de kalender in Toscane. Die kwam zojuist na ongeveer 2,5 uur tot een einde, maar had voor Max onder de streep hetzelfde resultaat als de race op Monza. En dat terwijl de Nederlander nog wel zo positief was na de kwalificatie. Hij stond immers dichter bij de Mercs dan normaal dit jaar het geval is.

Eigenlijk ging het voor de start echter al mis voor Max. Zijn RB16 had kuren en kwam slecht weg bij de traditionele proefstart. de monteurs probeerden net als eerder dit jaar in Hongarije wonderen te verrichten. Maar dit keer mocht het niet baten. Verstappens auto kwam niet lekker op stoom bij de start en dus werd hij opgeslokt door het veld. Tot overmaat van ramp raakte MV33 daarna betrokken bij typische midfield mêlee.

Daar was de Nederlander nog niet eens zo verbolgen over. Voor hem was de race al verloren door de technische problemen die de Honda Power Unit nou toch al een paar keer getroffen hebben. Tegenover de oranje mic liep Max Emilian andermaal leeg:

Het was hetzelfde probleem als op Monza. De start zelf was goed, alleen daarna met vol gas was er een probleem. Dan kom je in dat soort posities terecht. Dit is natuurlijk niet normaal. Op dit moment ben ik er klaar mee en heb ik er even niet zoveel zin meer in. Max Verstappen, heeft behoefte aan een Emile Ratelband in zijn leven

Waarvan akte. Verstappen heeft twee weken om de (Honda-)batterij weer op te laden. Dan staat namelijk de volgende Grand Prix op de kalender in de altijd gezellige trekpleister Sochi.