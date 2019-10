Verstappen hekelt de dramakoning uithangen over milieu

We durven 'm wel aan: onze Nêêrlanse F1-messias is geen fan van de Jessias.

Met perfecte timing liet Lewis Hamilton aan het staartje van onze EV-10 daagse weten dat hij diep teleurgesteld is over de staat van de wereld. Na de Grand Prix van Japan zat de aanstaand zesvoudig kampioen er even helemaal doorheen, wat vast niks te maken gehad zal hebben met het feit dat teamgenoot Bottas het hele weekend sneller was en de race won. De Brit gaf aan dat hij wat tijd voor zichzelf ging pakken om zijn gedachten op een rijtje te zetten. Tevens bedankte hij iedereen die wél iets om de wereld geeft. Zij zijn volgens Lewis pas echt de beste fans ter wereld.

De uitlatingen van LH44 werden begrijpelijkerwijs met hoon ontvangen door fans en media. Een man die voor zijn beroep benzine verstookt om rondjes te rijden van punt A naar punt A, zich met een privéjet over de hele wereld verplaatst en niet vies is van de nodige conspicuous consumption, die anderen even de maat gaat nemen omdat zíj de wereld zouden vernaggelen. Lekker dan.

Toch heeft LH44 de discussie weer eens aangewakkerd of het nog wel kan tegenwoordig, zo’n F1 circus. Hoewel de auto’s enorm complexe motoren hebben die een ontiegelijk hoog rendement halen van meer dan vijftig procent, verstoken ze natuurlijk nog steeds veel brandstof. Alsnog is dat maar het absolute topje van de ijsberg, want met name de verplaatsingen van alle teamleden plus materiaal over de hele wereld per vliegtuig vergt pas écht veel energie. Voorafgaand aan de race in Mexico zijn verschillende coureurs gevraagd wat zij hiervan vinden, waaronder onze Max. Max antwoordt:

Ja, ik houd gewoon van benzine, mag ik dat zeggen? Ik heb niet zoveel met elektrisch spul. Of nou ja, ik vind mij elektrische moped die ik thuis heb wel leuk, maar voor een F1 auto is het niks. Ik weet dat het milieu erg belangrijk is, maar de F1 bestaat al heel lang. Ik denk niet dat we moeten overreageren of de dramakoningin uit moeten hangen. Laten we gewoon zo doorgaan. Als het je niet aanstaat, kan je gewoon niet kijken.

Waarvan akte.