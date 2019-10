Ecco! Dit is Ferrari’s nieuwe V12

Ik zet 'm vast in. Fratelli d'Italia...L'Italia s'è desta...

Het lijkt erop dat de Italianen woord gaan houden. Zoals wij allen weten liggen machtig mooie grote motoren onder vuur in de autowereld. Vooral als die grote motoren atmosferisch zijn en niet per se super effciënt. Met snode belastingmaatregelen worden deze joekels aan het wankelen gebracht en vervangen door opgepompte kleinere units. Een beetje alsof Rico Verhoeven het moet afleggen tegen een irritant vlieggewichtje die ‘Vitamine S’ neemt. Als purist zie je dat natuurlijk niet graag.

Gelukkig hebben we nog de Italianen. Zowel bij lamborghini als bij Ferrari hebben ze gezworen zo lang mogelijk vast te blijven houden aan de oude, vertrouwde V12. Voor beide bedrijven is dit motorconcept lange tijd het levensbloed van de hele onderneming geweest. Maar ja, praatjes zijn goedkoop. Voor murw geslagen benzinehoofden geldt in deze barre tijden ‘eerst zien dan geloven’. Welnu, bij deze.

Op deze patenttekeningen, door Motor1 onderschept bij de United States Patent and Trademark Office, zien we de Ferrari V12 in zijn voorgestelde nieuwe vorm. De motor heeft als innovatie een soort extra kamer bovenop de verbrandingskamer met een eigen bougie. Als de snelle conclusies van ondergetekende hem niet in de steek laten (en die kans is in dit geval fiddy-fiddy) kan deze Twinspark 2.0 hierdoor zowel op ‘conventionele’ wijze als op Mazda SkyActiv X-esque wijze functioneren.

Een van de voordelen hiervan is dat de moteur bij een koude start snel warmte kan opwekken (om de kats goed te laten werken), maar bij matige belasting toch zuinig is. Het eerste punt is nu nog een relatief nadeel voor grote motoren, die wat langer nodig hebben om warm te worden. Enfin, ik kijk vast uit naar de diepgravende technische uitleg van de ekte kenners in de comments (de tekeningen staan in de gallery). Wat natuurlijk vooral het belangrijkste is, is dat de V12 op deze manier hopelijk nog een tijdje door kan.