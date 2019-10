Amerikaanse ezels gooien 462 miljard tegen EV’s aan

Vierhonderdtweeënzestig miljard. Cash for votes breh.

Terwijl wij brave Nederlandse borsten van het gas afgaan, probeert Donald Trump in ‘Murica zijn voet vol op de klepel te houden. Je kan veel op- en aanmerken op de eerste oranje POTUS, maar dat hij moderne verworvenheden niet zinloos opoffert op het altaar van de milieugod, voelt wel aan als een frisse wind op een snikhete zomerdag. Of nou ja, slecht voorbeeld misschien. Hoe dan ook heeft Trump niet zoveel op met veek luxe en welvaart inleveren om hier en daar een paar grammetjes CO2, CH4, NOx of wat dan ook uit te braken. Hij ageert soms zelfs actief tegen partijen die dit wel doen.

Maar…Het tijdperk van de goedgecoiffeerde brulboei gaat potentieel zijn laatste fase in. Over iets meer dan een jaar mogen de kiezers weer naar de stembus voor presidentsverkiezingen, maar zal er ook weer gestemd worden voor een zwikje nieuwe senatoren (een derde deel van de zetels is up for grabs). Wij Europeanen bekijken het uiteraard als een gegeven feit dat Trump en de zijnen zullen verdwijnen. Maar ja, alle talking heads die in 2016 op op onze nationale TV verschenen hadden Hilary ook al prematuur geïnaugureerd. Je weet het nooit met die good old boys. Desalniettemin lopen de Democraten in ‘Murica alvast vooruit op wat ze gaan doen als ze winnen.

Een van die dingen is het invoeren van een joekel van een initiatief om het volk EV’s op te dringen. Chuck Schumer, de huidige leider van de Dems in de Senaat, zegt dat er een plan op tafel ligt om in tien jaar tijd 462 miljard Dollar op te roken aan subsidie voor EV’s. Het grootste deel van het bedrag (400 miljard) komt ten goede aan een keiharde korting van enkele duizenden Dollars voor (armere) Amerikanen bij aankoop van een nieuwe EV. De overige 62 miljard wordt verdeeld tussen nieuwe infrastructuur voor EV’s (45 miljard) en steun voor fabrikanten om EV’s te ontwikkelen (17 miljard). Om het geld een beetje in de familie te houden, zijn de kortingen vooral bedoeld voor auto’s met een hoge domestic content. Dat wil zeggen liefst in ‘Murica gebouwd met ‘Muricaanse componenten door ‘Muricaanse handen.

Het enige wat de Amerikanen hoeven te doen voor het gratis geld is even op een Democraat stemmen. Tap that ass?