Verstappen: “Ik had totaal geen kans”

Max Verstappen komt tot een ontluisterende conclusie na de race in Bakoe. Hij had naar eigen zeggen totaal geen kans.

De druiven zijn zuur bij Red Bull Racing. Waarschijnlijk slepen ze met Max Verstappen alsnog wel het kampioenschap binnen. Al is het maar omdat Norris niet elke race 8 punten gaat winnen op onze held en de rest nog minder kans heeft om het gat te dichten. Maar dat het allemaal gesmeerd loopt bij Max en team rode stier, kan niemand meer beweren.

Na het echec in Monza had het team goede hoop dat het belangrijkste probleem geïdentificeerd was en men vanaf daar weer in de vooruit zou gaan. Aanpassingen werden gedaan aan de RB20 en Perez noemde het de beste update in tijden. Nu ging de Mexicaan inderdaad vrij goed dit weekend, dus dat begrijpen we wel. Probleem is alleen: als Checo zich als vierde kwalificeert staat Max meestal eerste. Alleen dit keer stond hij zesde. Onze held kan dus juist niet overweg met deze versie van de RB20 die Sergio wel lust.

Het geeft andermaal aan hoe grillig de F1 kan zijn. Na de race van vandaag zou je bijna denken dat als het team alleen maar naar Checo zou luisteren voor de ontwikkeling van de auto, hij misschien wel de boventoon zou voeren. Maar in het nadeel van de Mexicaan spreekt dat hij de kastanjes ook weer niet uit het vuur sleepte. In plaats daarvan crashte hij met Sainz in de laatste ronde.

Dat leverde onze held dan alsnog de vijfde plek op, maar op pure snelheid was hij dit weekend eigenlijk slechts zevende geworden. En dat alleen omdat Hamilton ook een bijzonder matig weekend kende. Max leverde opnieuw drie puntjes in op Norris. Mits hij zijn vijfde plek van de FIA mag houden.

Een straf dreigt namelijk nog voor het inhalen van auto’s tijdens een VSC-fase ná de finish. Ook Hulkenberg en de twee Alpine coureurs moeten zich hiervoor melden. Waarschijnlijk loopt het met een sisser af, hoewel bij 10 seconden straf onze held P5 en twee puntjes verliest aan Alonso. Hoe dan ook was het allemaal niet geweldig vandaag. Max is dan ook, zoals altijd, helder na de race jegens Viaplay:

Eén wiel kwam de hele tijd los van de grond, waardoor ik door alle langzame bochten alle kanten op stuiterde. Het was net een kart. En als je geen contact hebt met het asfalt, heb je natuurlijk ook geen grip. Het ging daarom voor mijn gevoel ook voor geen meter. Ik kon er gewoon niks mee. Dat was het probleem. Je glijdt natuurlijk ook meer. Deze banden zijn heel gevoelig voor dat glijden, omdat de temperatuur dan omhoog gaat. Alles wordt dan nog een groter probleem. Ja, ik had totaal geen kans. Max Verstappen, reed vandaag met een trike

Waarvan akte. Gaat het Verstappen echt een kampioenschap kosten deze malaise? Laat het weten, in de comments!