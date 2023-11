Officieel: Max Verstappen ook in 2024 wereldkampioen

Helaas voor iedereen die het liever anders had gezien, maar Max Verstappen wordt ook in 2024 gewoon weer wereldkampioen.

We neigen het weleens te vergeten, maar wat er nu gebeurt in de Formule 1 is voor ons Nederlanders zó verschrikkelijk bijzonder. Een -qua paspoort- landgenoot die de overwinningen op zo’n bijzondere manier aaneen rijgt in een van de grootste sporten ter wereld gaan we nooit meer meemaken.

En dus moeten we die dominantie ook niet als saai zien, maar als speciaal en hartstikke mooi. En daarom is het mooi om te weten dat Max verstappen volgend jaar gewoon weer wereldkampioen wordt. Althans, dat zeggen mensen die het kunnen weten.

Max Verstappen ook in 2024 wereldkampioen

Volgens bronnen hebben Adrian Newey en zijn team voor volgend jaar een raket ontworpen die de RB19 van dit jaar in de schaduw zal zetten. Ze hoefden namelijk niks aan de RB19 te doen, dus ze hadden er alle tijd voor.

Zoals we allemaal weten rijdt ook de huidige Red Bull rondjes om de concurrentie, zeker als onze Max verstappen achter het stuur zit. Er waren slechts enkele zwakke plekken te bedenken. Zo liep hij niet op Singapore vanwege de rijhoogte en gaat hij ook niet zo goed op wisselende windrichtingen en snelheden.

Maar dat probleem is voor de RB20 getackeld, schijnt. Dat betekent dus dat Max Verstappen volgend jaar in een auto rijdt die écht niet meer is bij te benen door de anderen, hoe hard ze hun best ook doen. En is Max verstappen dus volgend jaar gewoon weer wereldkampioen.

Rest alleen de vraag: Wie willen we naast Max zien in de RB20? Ik opteer zelf gewoon voor Perez, mar daar ben ik een van de weinigen in…