Koop de onbekende broer van de Lotus Elise

De Lotus Elise was een doorslaand succes, maar een zustermodel ervan wist het niet zo ver te schoppen.

Lotus zit met de Emira in hetzelfde lastige parket als waar ze een tijdje geleden in zaten. De steeds harder wordende automarkt vraagt om meer dan één sportauto om te kunnen overleven. Nu wordt dat opgelost met een elektrische SUV en sedan.

Lotus Elise

Ten tijde van de Lotus Elise, het enige model dat Lotus verkocht nadat de Esprit ermee kapte, moest er uitgebreid worden om meer auto’s te verkopen. Goed, er was de Exige, maar dat model is qua harde aantallen nog exclusiever dan de Elise. Er moest dus een auto komen die wel op en top Lotus was, maar iets meer het grote publiek aansprak. Lotus, en de toenmalige baas GM, achtten dat de Lotus Elise iets te spartaans en gefocust was.

Lotus Europa

Het antwoord kwam in de vorm van de Lotus Europa S in 2006. De basis is hetzelfde als de Lotus Elise, alleen de Toyota-motor werd ingeleverd door een iets meer doorsnee GM Ecotec-blok met 200 pk. De Europa was zwaarder dan de Elise, maar met 970 kg was het alsnog geen BMW M5. De focus was ietsje meer op aankleding, al is ‘minder spartaans’ een betere beschrijving. Hij kwam er enkel als coupé en met een iets ander uiterlijk dan de Elise.

En werkte het? Nee, niet echt. De Europa S werd nog best een aantal jaren verkocht, maar Lotus wist er maar 456 te bouwen. In totaal. Zelfs voor Lotus is dat bizar weinig. De Europa werd uiteindelijk opgevolgd door de Evora die hetzelfde recept ietsje populairder maakte.

Occasion

Nu staat er een Lotus Europa S te koop en kunnen we even terugkijken naar wat je krijgt. De styling maakt hem iets unieker dan de Elise, of je het mooi vindt moet je zelf bepalen. Het exemplaar in kwestie is zilvergrijs, niet de beste kleur. De simpele Compomotive-velgen staan de auto dan weer best goed.

Het is niet het enige wat niet standaard meer is aan deze Lotus Europa S. Er zijn nieuwe dempers onder gekomen, een RVS-uitlaatsysteem, een nieuwe diffusor en een ‘SE Turbo’, waarbij we er vanuit gaan dat het de iets potentere turbo is van de latere Europa SE.

In het interieur is er een ‘zelfgemaakt’ koolstofvezelpakket toegevoegd. De Lotus Europa S was juist bedoeld als de aangeklede versie, maar dit exemplaar is juist erg puur en gefocust. Het lijkt een beetje dubbelop, maar het werkt op zich wel.

Kopen

En dat in een Lotus Europa S uit 2006 met 120.000 kilometer op de teller. Onbekend, onbemind, misschien zelfs wel onbegrepen. En dat is jammer, want het was best een goed idee om zonder SUV te kunnen overleven. Voor 34.950 euro kun je dit stukje Lotus-overlevingsinstinct bezitten via Marktplaats.