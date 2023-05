Gelukkig maar, Max Verstappen mag kritiek blijven leveren op het sprintformat. Dat zegt de CEO van de Formule 1.

Wij Nederlanders zijn lekker direct, dat kan soms als grof opgevat worden. Zo ook Max, hij neemt geen blad voor de mond en ventileert zijn ongezouten mening over van alles en nog wat. Mensen op de paddock, en van de media, hebben daar even aan moeten wennen. We weten dat hij geen fan is van het nieuwe sprintformat en heeft regelmatig kritiek hierover geuit.

Verstappen uit kritiek over sprintformat

Max vindt het teveel. Teveel races in een jaar en hiernaast geeft een sprintformat in de huidige vorm geen meerwaarde. Hij zei al eerder dat hij er wellicht mee zal stoppen als er teveel veranderingen komen die tegen het DNA van de F1 ingaan. Pittige woorden van de regerend wereldkampioen, tijd dus voor een gesprek.

Stefano Domenicali heeft als CEO van de F1 dit besproken met de Nederlandse coureur. Dit was geen belerend gesprekje, want hij zegt dat hij er geen enkel probleem mee heeft dat coureurs hun mening geven. Máár hij zegt er ook bij dat zij zich moeten beseffen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Door de verschillende aanpassingen heeft de sport een nieuw publiek aangetrokken, dat moeten de coureurs begrijpen. Of in andere woorden: hier wordt lekker veel geld mee verdiend.

Mening

Iedereen heeft een mening en iedereen mag die geven. Mooie woorden van Domenicali. Tegen de Daily Mail zegt hij dat hij ‘geen sport wil waarin mensen niet kunnen zeggen wat zij willen’. Echter, ze moeten niet egoïstisch zijn. De sport is nu zo populair doordat de F1 groter is gaan denken, uit de comfortzone is gestapt. Dat is mede te danken aan deze extra toevoegingen.

De CEO vervolgt door te benadrukken dat ze aan het einde van het seizoen kenmerken van sprintformat zullen analyseren. Toch gelooft hij er heilig in, omdat het nieuwe publiek hierom vraagt. Overigens, Domenicali is niet bang dat Verstappen zal stoppen: ‘hij is geboren in een auto, hij blijft waarschijnlijk langer dan ik zelf’. Nou, Max zegt het steeds vaker maar laten we dit keer maar hopen dat Domenicali gelijk heeft.