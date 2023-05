Vergunningverlening laadpalen elektrische auto’s moet sneller!

De vergunningverlening voor laadpalen voor elektrische auto’s moet wat rapper gaan om de vraag aan te kunnen.

We rijden steeds vaker in een elektrische auto. Dat is allemaal prima en in Nederland hebben we het goed voor elkaar. Drie van de tien Europese laadpunten staat namelijk in ons land. Dat is eigenlijk een enorm succes zegt CEO Michiel Langezaal van Fastned in de Telegraaf. Echter, we moeten niet achteroverleunen maar tempo blijven maken.

Vergunningverlening elektrische auto’s

Steeds meer fabrikanten produceren elektrische auto’s. Hiernaast zien we steeds meer nieuwe merken op de Nederlandse markt. Veel Chinese merken overigens, de nieuwe modellen vliegen ons om de oren. Ikzelf heb een Lynk & Co 01. Een Chinese bak voor een goede prijs, die je ook nog eens aan de stekker kan hangen. Voor mij ideaal. S ’nachts hang ik hem aan de stekker (geen laadpaal) en de volgende dag is hij vol. Dan kan ik weer een goede 70 kilometer elektrisch rijden. In de praktijk kachel ik dus bijna altijd elektrisch, tanken doe ik eens in de twee maanden.

De 01 is een hybride auto, mensen met een volledig elektrische auto staan regelmatig te wachten bij laadstations. Ik zie ze weleens staan, bijvoorbeeld bij de A4. Een beetje een treurig gezicht, zo’n rijtje elektrische auto’s waar elke bestuurder doelloos op hun smartphone de tijd zit te vullen. Gewoon peut tanken gaat een stuk sneller.

Meer snelladers zijn de oplossing, dan zijn de meeste auto’s binnen 25 minuten weer vol. Thuisladen kan natuurlijk ook, maar duurt echt veel langer. Het aanvragen van een laadstation voor snelladers duurt vrij lang, want er is een vergunning nodig. Zo gaat dat in Nederland, maar als dat nou een beetje sneller kon gaan…

Overheid

Shell bijvoorbeeld. Die heeft op dit moment 238 laadpunten in Nederland. Zij openen per twee werkdagen een nieuw laadpunt. Dat is niet niks, maar nog steeds niet genoeg. De vraag is enorm en omdat te kunnen bijbenen moet de overheid helpen. De markt groeit zo hard dat het aan ‘de grenzen komt van zijn capaciteit’, dat zegt Remco Samuels van EVBox. Een vergunning krijgen moet daarom makkelijker worden én sneller afgegeven worden om de vraag aan te kunnen.

Denk niet dat de markt klaar is met groeien. Ja, we zien veel stekkerauto’s maar dat is nog maar 3% van het gehele Nederlandse wagenpark. De groeicapaciteit is dus nog enorm. Onze regering heeft nog niet gereageerd hoe en of het vergunningsstelsel op de schop gaat. Daarnaast, we moeten ook klaar zijn voor een toenemende vraag naar elektriciteit. Leuk en aardig dat we allemaal gaan stekkeren, maar ons netwerk moet het wel aan kunnen.

Foto: zwarte BMW iX 40, gespot door @michaelras